Film Zošalieť je prvý celovečerný hraný film dokumentaristky Z. Piussi

Dokumentaristka Zuzana Piussi nakrútila v slovensko-českej koprodukcii svoj celovečerný hraný debut Zošalieť. "Ide o autorský film inšpirovaný realitou, skutočnými životnými situáciami, ktoré zachytávajú nádej hlavnej hrdinky v nový začiatok, okolnosti a čierny humor," približuje PR manažérka Zuzana Golianová snímku, ktorá vznikala v čase protipandemických opatrení. Do kín ju prinesie Filmtopia na jar 2023.





Keď idealisticky založená Naďa nájde výhodný a pekný byt, zdá sa, že jej dlhodobý sen o pokoji je na dosah. V nádeji na nový život v novom byte však nie je človek sám. V dome predsa žijú aj susedia. "V tomto príbehu a jeho situáciách sa prejavujú také osobné a intímne témy, ako je ťažký život matky samoživiteľky, menej času na deti, istú záťaž predstavuje i odosobnenie podfinancovaných verejných inštitúcií, ktoré ešte ako-tak zvládajú základné funkcie, ale v prípade, že vznikne nejaký zložitejší prípad, prehadzujú si ho ako horúci zemiak," hovorí k hranému debutu Piussi. Dodáva, že k skutočnému príbehu, o ktorom si už dávnejšie myslela, že by bol na film, sa vrátila po rokoch. "Jeho vtedajšie osobné situácie som vnímala ako voľnú inšpiráciu," dodala.Autorkou scenára je Inge Hrubaničová, ktorú s Piussi spojilo pôsobenie v divadle Stoka a dlhoročné priateľstvo. "Scenár vznikal pomaly, Inge napísala rozsiahlejší materiál, z ktorého potom postupnou redukciou so Zuzou dospeli k základnému rámcu. Prešiel aj workshopom v rámci Torino Film Lab, ktorý potvrdil, že príbeh má i medzinárodný potenciál, a postupne sa podarilo projekt zrealizovať," poznamenal k procesu tvorby producent Vít Janeček.Film nakrúcali v období pandémie, lockdownu a rôznych obmedzujúcich opatrení. "Prišiel covid a my sme stáli pred otázkou, či urobiť to, čo urobila väčšina projektov - teda posunúť ho o dva, tri roky, alebo nakrútiť ho aj v rámci obmedzení, ale tiež medzier, ktoré medzi nimi vznikali. Rozhodli sme sa pre druhú cestu," vysvetľuje režisérka. "Chcela som, aby boli vo filme citeľne zrejmé premeny ročného obdobia, takže sme točili v niekoľkých viacdenných sériách. Druhým špecifikom bolo naše rozhodnutie nakrúcať príbeh lineárne tak, ako sa odohráva," dodala Piussi.