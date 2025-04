Filmári kritizujú rozhodnutia Audiovizuálneho fondu o dotáciách a štipendiách, zvažujú právne kroky

Rozhodovanie o dotáciách a štipendiách

2.4.2025 (SITA.sk) - Filmárske asociácie nesúhlasia s rozhodnutiami Audiovizuálneho fondu (AVF) . Tvrdia, že nedávne rozhodnutia o dotáciách pre filmové festivaly štipendiách pre profesionálnych tvorcov boli učinené v rozpore so zákonom aj internými predpismi fondu, neeticky a ignorujúc povinnosť hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami.Ako ďalej uviedli v spoločnom vyhlásení, plánujú sa obrátiť na dozornú komisiu fondu, verejného ochrancu práv, prokuratúru a zvažujú ďalšie právne kroky."Rozhodnutím rady došlo podľa nich k porušeniu ústavných práv niektorých žiadateľov, k porušeniu Charty základných práv Európskej únie (najmä článkov 21 a 22), tiež zákona o Audiovizuálnom fonde a viacerých vnútorných predpisov fondu. Asociácie zároveň podporia jednotlivé dotknuté subjekty, ak sa rozhodnú na ochranu svojich práv podniknúť ďalšie kroky," avizujú.Ako ozrejmili, Rada AVF rozhodovala o dotáciách a štipendiách 20. marca. "Členovia rady fondu vymenovaní ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou - Ingrid Štepanovičová, Štefan Nižňanský, Štefan Dlugolinský, Jozef Chudík a Jana Prágerová, koordinovane zablokovali odbornou komisiou navrhnutú podporu šiestim festivalom, a to Filmovému festivalu inakosti, June Film Fest-u, SCANDI, BE2CAN, festivalom Jeden svet a Cinedu. Aby tak mohli urobiť, musel niektorý člen rady navrhnúť vyňatie týchto festivalov z protokolu odbornej komisie na samostatné hlasovanie a zdôvodniť tento návrh," tvrdia vo vyhlásení.Návrh podľa ich slov predniesla Štepanovičová, zdôvodnila ho nedostatkom prostriedkov a potrebou racionálne s nimi nakladať. Ďalej argumentovala tým, že Rada AVF musí dbať na kvalitu a spoločenský význam schválených projektov, a nie je viazaná kvantitou.Navrhla teda vyňať z protokolu menej úspešné žiadosti. Konkrétne išlo o festivaly, ktoré sa v protokole odbornej komisie umiestnili na miestach tri až šesť, a tiež osem a dvanásť."Po tom, ako menovaní členovia rady zablokovali ich podporu, boli podporené festivaly na 9., 10. a 11. mieste, pričom niektorým z nich rada pridelila vyššiu sumu, než odporúčala komisia. Zhodou okolností boli medzi "menej úspešnými festivalmi" tie, ktoré sú zamerané na ochranu ľudských práv Filmový festival inakosti (v hodnotení komisie tretí) a Jeden svet či podujatia SCANDI a BE2CAN, ktoré organizuje už viac ako desať rokov spoločnosť Ivana Hronca, manžela Silvie Hroncovej , ministerky kultúry v roku 2023," poznamenali filmárske asociácie.Zdôraznili, že počas pätnástich rokov fungovania AVF žiadna politická strana ani ideológia nemali vplyv na jeho fungovanie. Zablokovanie podpory pre renomované festivaly považujú za diskriminačné a za prejav ideológie postavenej na potláčaní práv menšín. To je podľa nich v rozpore s Ústavou SR i základnými princípmi Európskej únie."Rada fondu svojím konaním porušila princípy nestrannosti, osobnej integrity a rovnosti, ktoré okrem zákona upravuje aj Etický kódex prijatý fondom," uviedli filmári vo vyhlásení, pričom poukazali, že podľa Etického kódexu by osoby pôsobiace vo fonde mali vykonávať svoju činnosť nestranne, nezaujato a bez predsudkov, taktiež by sa mali vyvarovať akýchkoľvek prejavov diskriminácie a pristupovať ku každému rovnako."Svojvoľnosť a neprofesionalitu nových členov rady dokumentuje diskusia, ktorá na marcovom zasadnutí prebehla k schvaľovaniu štipendií. Štipendiá pre profesionálnych tvorcov sú štandardné v celej Európe a fond ich poskytuje priamo na základe zákona o Audiovizuálnom fonde (rovnako ako Fond na podporu umenia Fond na podporu kultúry národnostných menšín ). Výzva, na základe ktorej v k novembru predložilo žiadosti o štipendium 45 tvorcov, bola vyhlásená v súlade so schválenou Štruktúrou podpornej činnosti na rok 2024. Napriek tomu noví členovia rady pri schvaľovaní protokolu odbornej komisie otvorili otázku "zmyslu štipendií". Podmienky pre štipendistov pritom podrobne stanovuje ďalší interný predpis, a to príloha k Zásadám poskytovania finančných prostriedkov," tvrdia filmárske asociácie.Poukázali na zverejnený záznam z rokovania, z ktorého vyplýva, že členovia Rady AVF sa napríklad pýtali na význam prideľovania štipendií, ako dlho sú prideľované, či sa vyúčtovávajú, a tiež či sú žiadateľmi študenti, alebo ľudia už pôsobiaci v oblasti audiovízie. Podľa filmárov je to dôkaz, že nepoznajú prax a ani základné vnútorné predpisy fondu, na základe ktorých by mali rozhodovať.AVF napokon nepridelil ani jedno štipendium, vzhľadom na to, že daná pätica jeho členov zablokovala schválenie celého protokolu."Toto rozhodnutie je v rozpore s viacerými vnútornými predpismi fondu, nehovoriac o tom, že spochybnenie zmyslu podporovania tvorcov formou štipendií priamo odporuje zneniu zákona o Audiovizuálnom fonde. Audiovizuálny fond je okrem iného povinný podľa zákona riadne a účelne hospodáriť a účelne rozdeľovať svoje zdroje. Žiadosti o štipendiá predložené na základe zverejnenej výzvy fondu posudzovalo postupne sedem členov odbornej komisie, ktorí za to boli finančne honorovaní. Kancelária fondu administratívne spracovala štyridsaťpäť žiadostí o štipendium a dve o podporu účasti na podujatiach, a organizačne zabezpečila prácu komisie. Všetky tieto prostriedky boli vynaložené v konečnom dôsledku úplne zbytočne. Konaním rady fondu došlo k nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami fondu," vravia filmárske asociácie.Poukázali tiež, že žiadatelia o štipendium zaplatili administratívny poplatok. Za ten mala byť ich žiadosť profesionálne posúdená. Filmári kladú otázku, či by AVF nemal žiadateľom poplatok vrátiť, keďže rada zrušila celé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o štipendiá."Audiovizuálny fond je verejnoprávna inštitúcia, na ktorej financovaní sa podieľajú všetky subjekty pôsobiace v audiovizuálnom priemysle, ako aj samotní daňoví poplatníci. Presadzovanie akejkoľvek ideológie v jeho rozhodovaní je v rozpore so zákonom, na základe ktorého bol zriadený. Diskriminácia niektorých filmových festivalov na marcovom rokovaní Rady Audiovizuálneho fondu nás núti obrátiť sa na príslušné orgány. Svojvoľné rozhodnutie o nepridelení nijakých štipendií, ale aj o zablokovaní podpory pre vývoj filmu o vražde Daniela Tupého vo februári 2025 či pridelenie najvyššej podpory projektu Štúr, ktorým rada obišla všetkých päť lepšie hodnotených projektov, nás núti verejne klásť otázky," uviedli filmári.Členov Rady žiadajú, aby svoje funkcie vykonávali profesionálne, dodržiavali zákony, vnútorné predpisy fondu a zásadu rovného prístupu. Poukázali na Štatút Audiovizuálneho fondu, ktorý uvádza, že AVF by mal utvárať podmienky na trvalo udržateľný rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku. Rada podľa nich koná v rozpore s poslaním fondu."Rovnako považujeme za neprijateľné, aby rada postupovala spôsobom, ktorým stavia proti sebe jednotlivé profesie a subjekty audiovizuálneho prostredia a vytvára dojem, že niekto získava prostriedky na úkor niekoho iného. Všetky profesijné organizácie pôsobiace v audiovízii vždy k sebe navzájom pristupovali veľmi korektne a kolegiálne. Uvedomujeme si, že sme súčasťou jedného spoločného priestoru a že pre jeho rozvoj je dôležité mať profesionálny, transparentný a spravodlivý Audiovizuálny fond," uzavreli.Pod vyhlásením sú podpísané Asociácia nezávislých producentov , Asociácia producentov animovaného filmu, Asociácia slovenského dokumentárneho filmu, Asociácia scenáristov v slovenskej audiovízii, Asociácia slovenských filmových strihačov a Asociácia slovenských kameramanov.