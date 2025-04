Šimkovičovej ministerstvo tvrdí, že situáciu vo Fonde na podporu umenia má plne pod kontrolou

Implementácia CES bola nariadená už v roku 2015

Podľa predstaviteľov Progresívneho Slovenska je situácia v kultúre kritická, kultúrne inštitúcie kolabujú v dôsledku prechodu na nefunkčný centrálny ekonomický systém a Rada FPU nemôže prijímať žiadne rozhodnutia, pretože nemá dosť členov.



"Fond je teda nefunkčný. Ministerstvo navyše vymenovalo dvoch členov v rozpore so zákonom a odmieta zverejniť životopis jedného z nich. Aj pre toto všetko budeme opätovne žiadať odvolanie ministerky kultúry," uviedla podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá



Poslankyňa PS



3.4.2025 (SITA.sk) - Rezort kultúry tvrdí, že má situáciu v prípade Fondu na podporu umenia (FPU) plne pod kontrolou. Informácie, ktoré prezentovalo v stredu opozičné Progresívne Slovensko , označilo Ministerstvo kultúry SR za nepresné a jasne politicky motivované."Dnes budú vymenovaní štyria noví členovia Rady Fondu na podporu umenia , zvyšné dve miesta budú obsadené do konca apríla. Rada FPU teda ostáva uznášaniaschopná, Fond na podporu umenia ostáva plne funkčný a naďalej bude prebiehať transparentný schvaľovací proces," argumentuje ministerstvo kultúry s dodatkom, že to, že fond už nie je ovládaný "progresívnymi skupinami" neznamená, že je paralyzovaný či nefunkčný.Rezort kultúry zároveň odmieta snahy o prenášanie zodpovednosti za technické alebo organizačné zlyhania konkrétnych inštitúcií na vedenie ministerstva kultúry."Implementácia Centrálneho ekonomického systému bola nariadená rozhodnutím vlády Slovenskej republiky už v roku 2015, pričom všetky ministerstvá boli zaviazané prejsť na tento systém najneskôr k 1. januáru 2025. Ministerstvo kultúry od začiatku rešpektovalo tento záväzok a aktívne pracovalo na jeho naplnení, v posledných mesiacoch roka 2024 veľmi intenzívne," uviedol rezort.V tejto súvislosti poukázal na to, že spravuje najvyšší počet podriadených organizácií zo všetkých rezortov – ide o 29 subjektov, čo predstavuje výrazne väčšiu záťaž v porovnaní s inými rezortmi."Napriek tomu sme zabezpečili všetky informácie, poradenstvo, školenia a kontinuálnu metodickú a technickú podporu pre všetky podriadené organizácie, aby prechod na CES prebehol v súlade s harmonogramom," tvrdí ministerstvo kultúry, ktoré zriadilo aj novú servisnú organizáciu "Správa rezortných zariadení".Väčšina podriadených organizácií so systémom CES pracuje podľa ministerstva bez vážnejších problémov. "V prípadoch, kde sa problémy vyskytli, je zodpovednosť na strane konkrétnych manažmentov organizácií, ktoré napriek všetkým dostupným nástrojom a podpore nepristúpili k prechodu na CES dostatočne zodpovedne. Ide často o tých istých riaditeľov, ktorých obhajujú kritici rezortu kultúry, a to napriek opakovaným zlyhaniam v oblasti riadenia a prístupu k digitalizácii," uviedol rezort kultúry.