Filmári sa v Banskej Štiavnici cítili ako v meste duchov

Romantická Banská Štiavnica sa počas mrazivého februárového víkendu stala miestom nakrúcania nového filmu Slovo. Snímku Beaty Parkanovej odohrávajúcu sa v 60. rokoch minulého storočia tam nakrúcal česko-slovenský štáb. Filmárom paradoxne zjednodušila prácu aj pandémia, ktorá vyľudnila mesto a pripravila tvorcom ideálne podmienky na nakrúcanie.





"Je vtipné, keď sedemdesiatčlenný štáb točí v meste, kde nie je na ulici ani noha. Akoby sme si objednali nejaký skanzen. Robilo sa výborne, nemuseli sme odháňať zvedavcov ani zastavovať neustále prejazdy áut. Cítili sme sa, ako keby sme boli v meste duchov," prezradil médiám slovenský producent filmu Maroš Hečko.Slovo sleduje príbeh manželov Vojířovcov v rokoch 1968 a 1969, ktorí si navzájom dali slovo, že budú stáť pri sebe v dobrých aj zlých časoch. Sľúbili si, že budú mať pevné postoje a neprekročia určité morálne a spoločenské hranice. Doba a okolie ich však vystavujú skúškam. Václav odmieta vstúpiť do komunistickej strany a tlak, ktorému musí čeliť po auguste 1968, ho doženie do psychiatrického ústavu.Na natáčanie zasnežených zimných scén si tvorcovia zvolili jedno z najkrajších slovenských miest. Banská Štiavnica sa stala kulisou k scéne sánkovačky v časti filmu, keď je rodina Vojířovcov po chorobe Václava opäť spolu a vyráža s deťmi cez víkend medzi ľudí. Točilo sa v centre Štiavnice, v uličke hneď vedľa lesníckej školy. Hlavná časť filmu vznikala v Pardubickom kraji a na českej Vysočine, počas augusta a septembra minulého roka strávil štáb niekoľko dní aj pri mori v Poľsku.Do Banskej Štiavnice pricestovali obidvaja hlavní predstavitelia – českí herci Martin Finger a Gabriela Mikulková. Zo Slovákov sa pred kameru postavila Helena Krajčiová, ktorá v Slove tvorí pár s českým hercom, režisérom a moderátorom Ondřejom Sokolom. Vo vedľajších úlohách filmu sa objavia Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Petra Hřebíčková, Jenovéfa Boková či Taťána Medvecká. Zo slovenských hercov sa diváci môžu tešiť aj na Mareka Geišberga, Jána Jackuliaka či Juraja Nvotu."Na Beatiných scenároch ma vždy fascinuje, ako na všedných situáciách a niekedy až banálnych dialógoch dokáže vystavať veľké témy. Výzvou pre mňa bolo pochopiteľne aj to, že predobrazom postavy Václava je jej starý otec. Po Beatinom otcovi z jej debutu Chvilky som si ani dedka nemohol nechať ujsť," komentoval obsadenie Finger, ktorého si diváci môžu pamätať z filmov Pouta, Václav, Červený kapitán či Toman.Film Slovo príde do kín v roku 2022.