Filmári v Tatrách napriek pandémii nakrútili novú romantickú komédiu Láska hory prenáša

Pandémia nového koronavírusu zatiaľ nedovolila otvoriť kiná, filmárom však nezabránila vykonávať svoju prácu. V úvode marca začali v Tatrách za prísnych hygienických opatrení nakrúcať snímku Láska hory prenáša. "Prvá klapka novej romantickej komédie padla 1. marca v tatranskom hoteli," TASR o tom informoval PR manažér Peter Gašparík.





Film s medzinárodným obsadením pripravuje nová generácia slovenských a českých tvorcov. Diváci sa môžu tešiť na herecké výkony Mareka Lamboru, Natáliu Germáni, Richarda Stankeho, Csongora Kassaia, Noëla Czuczora či Annu Fialovú. Výsledok ich práce uvidia diváci v kinách vo februári budúceho roka.Nová komédia sa odohráva počas svadobného dňa nevesty Alex, ktorej veľký deň sa jej rúca priamo pred očami. Neurotická matka kontroluje každý jej krok, paranoidný otčim odhaľuje zločin, ktorý sa nestal, a jej biologický otec, bohémsky majiteľ tatranského hotela, v ktorom sa svadba odohráva, je zodpovedný za nezvestného ženícha. Chaos v horskom hoteli využíva sympatický inštruktor lyžovania a za pomoci hotelovej hostky Kláry sa púšťa do dobrodružnej prípravy toho najkrajšieho rande.Režisérom je mladý český talent Jakub Machala, dvojnásobný držiteľ ceny Anděl za videoklip roka, zodpovedný napríklad aj za seriály Stylista či Láska v čase korony. "Láska hory prenáša je konverzačná romantická komédia plná dôvtipných dialógov. Príbeh sa odohráva v priebehu niekoľkých hodín jedného dňa, ktoré divákovi rozprávame postupne trikrát, a to vždy z uhla pohľadu inej postavy," približuje režisér svoj dlhometrážny debut. "Tieto tri dejové línie sa prostredníctvom postáv rafinovane prepájajú a ovplyvňujú. Vznikol tak veľký priestor na množstvo nedorozumení a komických situácií," doplnil.Machala sa pri tvorbe filmu obklopil ďalšími mladými profesionálmi. Na scenári pracovali český stand-up komik Jan Studnička, autorka Anna Kruchňová aj slovenský režisér a scenárista Michal Baláž (Cesta do nemožna). Kameramanom filmu je Nick Kollár (Dáma a Král, Specialisté) a kostýmovou výtvarníčkou Veronika Vartíková (Kto je ďalší?). Producenti tím doplnili o skúseného architekta Braňa Mihálika či hudobného skladateľa Jakuba Krajíčka.Nakrúcanie filmovej novinky sa vďaka dodržiavaniu opatrení a pravidelnému testovaniu skončilo bez jediného pozitívneho prípadu nového koronavírusu.