Škandál, ktorý otriasol celou britskou vládou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.4.2021 (Webnoviny.sk) - Nespútané šesťdesiate roky, počas ktorých sa ľudia oddávali najmä večierkom, drogám a intímnym hrám. Poviete si, no a čo? Večierky a divoká odviazaná zábava je predsa bežnou súčasťou života, tak prečo by to mal byť problém? Ten nastáva v momente, kedy si intímnych chvíľok s prostitútkou užíva starší, vysoko postavený a hlavne ženatý politik, ktorý sa tak stáva vydierateľný a môže ohroziť štátne záujmy.Príbeh, ktorý sa odohral v 60. rokoch vo Veľkej Británii a otriasol celou spoločnosťou. Ústrednými postavami boli Christine Keelerová, ktorá sa skôr považuje za modelku a politik John Profumo, minister zahraničných vecí pre vojnu za vlády Harolda Macmillana. Christine neprežila zrovna ideálnu mladosť. Vlastný otec rodinu opustil v jej útlom veku, bola vychovaná matkou a nevlastným otcom, ktorý ju neskôr ako tínedžerku sexuálne zneužíval spolu s jeho priateľmi. V 15 rokoch odišla z domu a našla si prácu ako modelka v obchode s oblečením v londýnskom Soho. O dva po afére s afroamerickým seržantom letectva Spojených štátov roky porodila syna. Dieťa sa však narodilo predčasne a prežilo len šesť dní. A tak je na svete krásna, ale osudom poznačená žena, s ktorou je možné veľmi jednoducho manipulovať.Zásadným momentom v Christininom živote bolo stretnutie s Maureen O'Connorovou, ktorá pracovala v Murray's Cabaret Club. Tá ju predstavila majiteľovi baru Percymu Murrayovi, ktorý si ju okamžite najal ako topless herečku. V rovnakom bare sa Christine spoznala s osteopatom a umelcom Stephanom Wardom. Jeho lekárska prax a umenie znamenali pre krásnu Christine vstup do vyššej spoločnosti a záujem mnohých mužov. Ward, ako sa neskôr ukázalo, pracoval ako dvojitý agent a mal kontakty ako s najvyššími členmi MI5, tak aj s KGB, ktorým odovzdával britské štátne tajomstva.A práve Ward predstavil Christine počas bazénovej párty na zámku Cliveden House Johnovi Profumovi. Milostný románik s vtedy 19 ročnou modelkou na seba nenechal dlho čakať.Skutočnosť, že rešpektovaný člen vlády mal mimomanželský pomer s mladou modelkou, bola len špička ladovca. Keelerová si totiž okrem sexuálneho záujmu Profuma, užívala aj priazeň ďalších vysokopostavených úradníkov, napríklad Ivanova, námorného atašé sovietskeho veľvyslanectva v Londýne, ktorý tiež pracoval pre sovietsku spravodajskú službu. Zlom prišiel v dobe, kedy sa medzi sebou nezhodli ďalší dvaja žiarliví milenci Christine, jazzový spevák Lucky Gordon a jazzový promotér Johnny Edgecombe. Gordon, ktorý následne streľbou zaútočil na Wardonov dom, v ktorom mala Christine útočisko, bol zatknutý a následný súd s ním priviedol pozornosť verejnosti na Christine a poskytol impulz k ďalšiemu vyšetrovaniu, z ktorého sa vyvinul škandál známy ako "Aféra Profumo". John Profumo samozrejme poprel akékoľvek nevhodné chovanie a až neskôr pripustil, že klamal. Škandál však vážne poškodil dôveryhodnosť Macmillanovej vlády a Macmillan rezignoval na funkciu podpredsedu vlády v októbri 1963 s odvolaním na zlý zdravotný stav. Vyústilo to do porážky konzervatívnej vlády labouristickou stranou vo všeobecných voľbách v roku 1964.Počas súdneho riadenia sa aj samotná Christine Keelerová objavila pred súdom. V dôsledku neuveriteľného tlaku na mladú dievčinu s cieľom ututlať pravdu, došlo nevyhnutne k získaniu negatívneho obrazu, ktorý Chritine v priebehu škandálu pripisovali médiá, zákon a parlament, a ktorého sa aj napriek snahe už nikdy poriadne nezbavila.Christine Keelerovú si zahrala Sophie Cookson, herečka známa z filmov Kingsman a The Huntsman: Winter’s War. Len vďaka nej dokázalo opäť ožiť dievča zo starých fotografií. Sophie dokázala vystihnúť zložitosť Christine, jej zraniteľnosť, inteligenciu, odvahu, túhu, mladosť ako aj krásu.Príbeh Christine Keelerové v mnohom kopíruje súčasné dianie v spoločnosti, sila moci, nadriadenosti pohlaví a spoločenských tried je častou témou nejedného spravodajstva. Christine samotná v tej dobe nemohla rozprávať, bola manipulovaná, slová jej boli vkladané do úst, nikto ju nebral vážne a nikdy nemala príležitosť skutočne ukázať svoju verziu príbehu. Vy však máte možnosť verziu Christine Keelerovej sledovať v rekonštruovanom príbehu na Epic drama Osobná dráma hlavnej postavy je zrekonštruovaná v šesťdielnej minisériiPodmanivý seriál je príbehom mladej dievčiny, ktorej srdce bolo roztrieštené, a ktorá musela znášať neustále ponižovanie a pokúšať sa opakovane vstať na vlastné nohy a pokračovať vo svojej životnej ceste.Informačný servis