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24hod.sk Kultúra Knižné novinky
05. júna 2026
Filmové plagáty: Keď jeden obrázok rozhodoval o osude filmu
Filmový plagát je zvláštny fenomén. Stačí jediný pohľad a človek vie, či ho film láka, alebo nie.
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Ešte predtým, než si prečíta recenzie, pozrie trailer či zistí, kto v snímke hrá, vytvorí si prvý dojem práve podľa plagátu. Kniha Filmové plagáty: Dejiny jedného média od Iana Haydna Smitha ukazuje, že za týmto na prvý pohľad obyčajným reklamným nástrojom sa skrýva fascinujúca história plná umenia, kreativity, obchodu aj politiky.
Autor, filmový historik a publicista, pripravil rozsiahlu publikáciu, ktorá mapuje vývoj filmového plagátu od úplných začiatkov kinematografie až po digitálnu éru. Na viac ako tristo stranách ponúka nielen množstvo nádherných reprodukcií, ale aj pútavý pohľad na to, ako sa menil spôsob, akým filmy oslovovali divákov.
Keď sa objavili prvé filmy, plagáty mali jednoduchú úlohu - upozorniť, že sa vôbec premietajú. Postupne sa však stali neoddeliteľnou súčasťou filmového priemyslu. Mali vzbudiť zvedavosť, vyvolať emócie a presvedčiť ľudí, aby si kúpili vstupenku.
Najstaršie plagáty často pripomínali umelecké ilustrácie. Zachytávali dobrodružné výjavy, romantické scény či desivé momenty z hororov. Neskôr, keď sa zrodil fenomén filmových hviezd, začali dominovať tváre hercov a herečiek. Diváci nechodili len na filmy, chodili na svojich obľúbencov.
Smith veľmi zaujímavo ukazuje, ako sa filmový plagát stal akýmsi zrkadlom svojej doby. Menili sa výtvarné štýly, grafické trendy aj spôsob komunikácie s publikom. To, čo fungovalo v 30. rokoch minulého storočia, by dnes pravdepodobne nezaujalo nikoho.
Cesta okolo sveta prostredníctvom plagátov
Autor sa nesústredí iba na Hollywood, ale predstavuje plagátovú tvorbu z rôznych krajín a kultúr. Čitateľ tak môže sledovať rozdiely medzi americkými blockbusterovými plagátmi, európskou umeleckou tradíciou či originálnou tvorbou z Ázie. Mimoriadne zaujímavá je aj kapitola venovaná vplyvu politiky a ideológie. V niektorých krajinách boli plagáty predovšetkým marketingovým nástrojom, inde sa stávali súčasťou propagandy alebo priestorom na umelecké experimentovanie.
Práve vďaka týmto presahom kniha nefunguje len ako história filmu. Je aj kronikou spoločenských zmien, estetických trendov a vývoja vizuálnej komunikácie.
Veľká časť čara tejto knihy spočíva v množstve reprodukovaných plagátov. Nájdete tu ikonické diela zlatého veku Hollywoodu, legendárne plagáty klasických filmov aj menej známe grafické skvosty z rôznych kútov sveta. Mnohé z nich dokazujú, že plagát bol kedysi samostatným umeleckým dielom. Nie náhodou sa dnes originálne filmové plagáty predávajú za vysoké sumy na aukciách a zdobia galérie či súkromné zbierky.
Pri listovaní knihou si človek uvedomí, ako veľmi sa zmenil spôsob propagácie filmov. Dnešné plagáty často stavajú na digitálnych kolážach a známych tvárach. Staršie diela však neraz pôsobia odvážnejšie, kreatívnejšie a výtvarne výraznejšie.
Poteší aj českých a slovenských čitateľov
Veľkým bonusom aktuálneho vydania je rozšírenie o šestnásť strán venovaných českému a slovenskému filmovému plagátu. Práve československá plagátová škola patrila v minulosti k svetovej špičke a jej tvorcovia získali uznanie ďaleko za hranicami bývalého Československa. Táto časť je mimoriadne zaujímavá aj preto, že ukazuje odlišný prístup k filmovej propagácii. Kým v zahraničí často dominovala komercia, domáci autori vytvárali originálne, výtvarne odvážne diela, ktoré boli často umeleckou interpretáciou filmu, nie len jeho reklamou.
Filmové plagáty: Dejiny jedného média sú publikáciou, ktorá osloví viacero skupín čitateľov. Poteší filmových nadšencov, zberateľov, grafikov, študentov dizajnu aj každého, koho zaujíma história vizuálnej kultúry. Ian Haydn Smith dokázal spojiť odborné informácie s pútavým rozprávaním a vytvoril knihu, ktorá je zároveň vzdelávacia aj zábavná. Po jej prečítaní sa už na filmové plagáty nebudete pozerať rovnakými očami. Zistíte, že nejde len o reklamu na film, ale o jedinečné spojenie umenia, obchodu a kultúry.
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