Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 5.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Laura
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

05. júna 2026

Uskutoční sa 35. ročník podujatia Divadelná Nitra? Organizátori apelujú na kultúrne angažované osobnosti


Tagy: Divadelná Nitra Festival Festival Divadelná Nitra Nitriansky samosprávny kraj Rada Fondu na podporu umenia

V závere mája totiž Rada Fondu na podporu umenia (FNU) rozhodla o tom, že Divadelnej Nitre tento rok neposkytne žiadnu finančnú podporu. V závere tohtoročného septembra by sa mal konať 35. ročník



Zdieľať
medzinarodny festival divadelna nitra scaled 1 676x430 5.6.2026 (SITA.sk) - V závere mája totiž Rada Fondu na podporu umenia (FNU) rozhodla o tom, že Divadelnej Nitre tento rok neposkytne žiadnu finančnú podporu.


V závere tohtoročného septembra by sa mal konať 35. ročník festivalu Divadelná Nitra, vedenie festivalu spolu so štábom, kurátormi a spolupracovníkmi robia všetko pre to, aby udržali proces prípravy podujatia. Zdôraznili ale, že na to, aby sa festival v dňoch 25. až 30. septembra naozaj uskutočnil, bude potrebná pomoc všetkých priaznivo naklonených.

V závere mája totiž Rada Fondu na podporu umenia (FNU) rozhodla o tom, že Divadelnej Nitre tento rok neposkytne žiadnu finančnú podporu. Stalo sa tak prvýkrát za existencie FNU. Organizátori divadelného festivalu apelovali na osobnosti kultúrneho i spoločenského života, aby pozdvihli svoj hlas na obranu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.

Obrátili sa na samotné mesto


„Vyjadrujeme účasť a solidaritu rovnako postihnutým a ohrozeným kultúrnym podujatiam, ako je Divadelná Nitra,” doplnili. Obrátili sa tiež na mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj ako hlavných spoluorganizátorov, aby svojím mimoriadnym vkladom podporili aktuálny ročník podujatia a zachránili ho tak pre budúcnosť.

„Oslovujeme všetkých ľudí, ktorí chápu význam kultúry pre život jednotlivca a spoločnosti a ktorým nie je ľahostajný aktuálny stav kultúry na Slovensku, aby prispeli aspoň malou sumou k zachovaniu toho, čo patrí do kultúrnej výbavy každej vyspelej krajiny – Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra,” dodali.

Priame ohrozenie existencie


Vo vyhlásení predstavenstva Asociácie Divadelná Nitra ku krízovej situácii rovnomenného medzinárodného festivalu organizátori skonštatovali, že podujatie sa po dlhom čase opäť ocitlo v priamom ohrození svojej existencie. Podotkli, že počas jeho 34-ročného fungovania sa s výnimkou obdobia mečiarizmu nestalo, že by mu štát úplne odoprel finančnú podporu, došlo k tomu až teraz.

„Pritom Medzinárodný festival Divadelná Nitra je jedným z najvýznamnejších kultúrnych podujatí na Slovensku. Povestný svojou objaviteľskou misiou, inovatívnym charakterom, aktuálnymi spoločenskými témami a kvalitou programu,” podotkli.

Pripomenuli, že už krátko po svojom vzniku v roku 1992 sa stal dôležitou platformou kultúrnej výmeny medzi Východom a Západom. Uznávaný je renomovanými divadelnými inštitúciami a zastupiteľskými úradmi, navštevujú ho tiež slávne osobnosti európskeho scénického umenia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Overená na medzinárodnej scéne


Zdôraznili tiež, že Divadelná Nitra si získala renomé a stala sa overenou značkou na medzinárodnej scéne, hoci pri tom musela prekonávať mnohé organizačné, ekonomické aj politické úskalia.

Organizátori tiež pripomenuli, že na festivale štartovali viaceré vychádzajúce hviezdy európskych javísk, zúčastnili sa na ňom už vtedy legendárne osobnosti, režiséri či choreografi a na Divadelnej Nitre hosťovali aj najvýznamnejšie divadlá a súbory z celej Európy.

„Počas 34 ročníkov uviedol Medzinárodný festival Divadelná Nitra 634 predstavení slovenských a zahraničných divadiel z 31 európskych a 4 neeurópskych krajín. Odohralo sa 1 965 sprievodných podujatí. Festival navštívilo takmer 400-tisíc návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia. V hlavnom programe festival prezentoval viac než 200 inscenácií slovenských profesionálnych divadiel, čím významne prispel k medzinárodnej viditeľnosti slovenskej divadelnej tvorby a jej reprezentantov. Divadelná Nitra dosiahla významné úspechy v oblasti medzinárodných spoluprác a účasti v rôznych koprodukčných projektoch. Takto vzniklo vo vlastnej réžii i v spolupráci so zahraničnými partnermi takmer 20 koprodukčných diel,” pripomenuli organizátori.

Miesto na divadelnej mape Európy


Vyzdvihli aj element mladých ľudí na Divadelnej Nitre ako dobrovoľníkov, divákov aj účastníkov vzdelávacích podujatí. Zdôraznili, že festival počas viac ako troch desaťročí svojho pôsobenia zaujal pevné miesto na divadelnej mape Európy.

„Stal sa jedinečnou príležitosťou na prezentáciu miestnych a regionálnych aktivít pred slovenským i zahraničným publikom, vyhľadávaným miestom stretávania sa obyvateľov mesta a jeho návštevníkov – dospelých, detí i mládeže. Kultúrny, diplomatický aj ekonomický význam Divadelnej Nitry pre mesto, región i pre Slovensko je nespochybniteľný,” dodali.


Zdroj: SITA.sk - Uskutoční sa 35. ročník podujatia Divadelná Nitra? Organizátori apelujú na kultúrne angažované osobnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Divadelná Nitra Festival Festival Divadelná Nitra Nitriansky samosprávny kraj Rada Fondu na podporu umenia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Filmové plagáty: Keď jeden obrázok rozhodoval o osude filmu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 