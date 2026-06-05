|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 5.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Laura
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. júna 2026
Uskutoční sa 35. ročník podujatia Divadelná Nitra? Organizátori apelujú na kultúrne angažované osobnosti
Tagy: Divadelná Nitra Festival Festival Divadelná Nitra Nitriansky samosprávny kraj Rada Fondu na podporu umenia
V závere mája totiž Rada Fondu na podporu umenia (FNU) rozhodla o tom, že Divadelnej Nitre tento rok neposkytne žiadnu finančnú podporu. V závere tohtoročného septembra by sa mal konať 35. ročník
Zdieľať
5.6.2026 (SITA.sk) - V závere mája totiž Rada Fondu na podporu umenia (FNU) rozhodla o tom, že Divadelnej Nitre tento rok neposkytne žiadnu finančnú podporu.
V závere tohtoročného septembra by sa mal konať 35. ročník festivalu Divadelná Nitra, vedenie festivalu spolu so štábom, kurátormi a spolupracovníkmi robia všetko pre to, aby udržali proces prípravy podujatia. Zdôraznili ale, že na to, aby sa festival v dňoch 25. až 30. septembra naozaj uskutočnil, bude potrebná pomoc všetkých priaznivo naklonených.
V závere mája totiž Rada Fondu na podporu umenia (FNU) rozhodla o tom, že Divadelnej Nitre tento rok neposkytne žiadnu finančnú podporu. Stalo sa tak prvýkrát za existencie FNU. Organizátori divadelného festivalu apelovali na osobnosti kultúrneho i spoločenského života, aby pozdvihli svoj hlas na obranu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.
„Vyjadrujeme účasť a solidaritu rovnako postihnutým a ohrozeným kultúrnym podujatiam, ako je Divadelná Nitra,” doplnili. Obrátili sa tiež na mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj ako hlavných spoluorganizátorov, aby svojím mimoriadnym vkladom podporili aktuálny ročník podujatia a zachránili ho tak pre budúcnosť.
„Oslovujeme všetkých ľudí, ktorí chápu význam kultúry pre život jednotlivca a spoločnosti a ktorým nie je ľahostajný aktuálny stav kultúry na Slovensku, aby prispeli aspoň malou sumou k zachovaniu toho, čo patrí do kultúrnej výbavy každej vyspelej krajiny – Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra,” dodali.
Vo vyhlásení predstavenstva Asociácie Divadelná Nitra ku krízovej situácii rovnomenného medzinárodného festivalu organizátori skonštatovali, že podujatie sa po dlhom čase opäť ocitlo v priamom ohrození svojej existencie. Podotkli, že počas jeho 34-ročného fungovania sa s výnimkou obdobia mečiarizmu nestalo, že by mu štát úplne odoprel finančnú podporu, došlo k tomu až teraz.
„Pritom Medzinárodný festival Divadelná Nitra je jedným z najvýznamnejších kultúrnych podujatí na Slovensku. Povestný svojou objaviteľskou misiou, inovatívnym charakterom, aktuálnymi spoločenskými témami a kvalitou programu,” podotkli.
Pripomenuli, že už krátko po svojom vzniku v roku 1992 sa stal dôležitou platformou kultúrnej výmeny medzi Východom a Západom. Uznávaný je renomovanými divadelnými inštitúciami a zastupiteľskými úradmi, navštevujú ho tiež slávne osobnosti európskeho scénického umenia.
Zdôraznili tiež, že Divadelná Nitra si získala renomé a stala sa overenou značkou na medzinárodnej scéne, hoci pri tom musela prekonávať mnohé organizačné, ekonomické aj politické úskalia.
Organizátori tiež pripomenuli, že na festivale štartovali viaceré vychádzajúce hviezdy európskych javísk, zúčastnili sa na ňom už vtedy legendárne osobnosti, režiséri či choreografi a na Divadelnej Nitre hosťovali aj najvýznamnejšie divadlá a súbory z celej Európy.
„Počas 34 ročníkov uviedol Medzinárodný festival Divadelná Nitra 634 predstavení slovenských a zahraničných divadiel z 31 európskych a 4 neeurópskych krajín. Odohralo sa 1 965 sprievodných podujatí. Festival navštívilo takmer 400-tisíc návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia. V hlavnom programe festival prezentoval viac než 200 inscenácií slovenských profesionálnych divadiel, čím významne prispel k medzinárodnej viditeľnosti slovenskej divadelnej tvorby a jej reprezentantov. Divadelná Nitra dosiahla významné úspechy v oblasti medzinárodných spoluprác a účasti v rôznych koprodukčných projektoch. Takto vzniklo vo vlastnej réžii i v spolupráci so zahraničnými partnermi takmer 20 koprodukčných diel,” pripomenuli organizátori.
Vyzdvihli aj element mladých ľudí na Divadelnej Nitre ako dobrovoľníkov, divákov aj účastníkov vzdelávacích podujatí. Zdôraznili, že festival počas viac ako troch desaťročí svojho pôsobenia zaujal pevné miesto na divadelnej mape Európy.
„Stal sa jedinečnou príležitosťou na prezentáciu miestnych a regionálnych aktivít pred slovenským i zahraničným publikom, vyhľadávaným miestom stretávania sa obyvateľov mesta a jeho návštevníkov – dospelých, detí i mládeže. Kultúrny, diplomatický aj ekonomický význam Divadelnej Nitry pre mesto, región i pre Slovensko je nespochybniteľný,” dodali.
Zdroj: SITA.sk - Uskutoční sa 35. ročník podujatia Divadelná Nitra? Organizátori apelujú na kultúrne angažované osobnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
V závere tohtoročného septembra by sa mal konať 35. ročník festivalu Divadelná Nitra, vedenie festivalu spolu so štábom, kurátormi a spolupracovníkmi robia všetko pre to, aby udržali proces prípravy podujatia. Zdôraznili ale, že na to, aby sa festival v dňoch 25. až 30. septembra naozaj uskutočnil, bude potrebná pomoc všetkých priaznivo naklonených.
V závere mája totiž Rada Fondu na podporu umenia (FNU) rozhodla o tom, že Divadelnej Nitre tento rok neposkytne žiadnu finančnú podporu. Stalo sa tak prvýkrát za existencie FNU. Organizátori divadelného festivalu apelovali na osobnosti kultúrneho i spoločenského života, aby pozdvihli svoj hlas na obranu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.
Obrátili sa na samotné mesto
„Vyjadrujeme účasť a solidaritu rovnako postihnutým a ohrozeným kultúrnym podujatiam, ako je Divadelná Nitra,” doplnili. Obrátili sa tiež na mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj ako hlavných spoluorganizátorov, aby svojím mimoriadnym vkladom podporili aktuálny ročník podujatia a zachránili ho tak pre budúcnosť.
„Oslovujeme všetkých ľudí, ktorí chápu význam kultúry pre život jednotlivca a spoločnosti a ktorým nie je ľahostajný aktuálny stav kultúry na Slovensku, aby prispeli aspoň malou sumou k zachovaniu toho, čo patrí do kultúrnej výbavy každej vyspelej krajiny – Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra,” dodali.
Priame ohrozenie existencie
Vo vyhlásení predstavenstva Asociácie Divadelná Nitra ku krízovej situácii rovnomenného medzinárodného festivalu organizátori skonštatovali, že podujatie sa po dlhom čase opäť ocitlo v priamom ohrození svojej existencie. Podotkli, že počas jeho 34-ročného fungovania sa s výnimkou obdobia mečiarizmu nestalo, že by mu štát úplne odoprel finančnú podporu, došlo k tomu až teraz.
„Pritom Medzinárodný festival Divadelná Nitra je jedným z najvýznamnejších kultúrnych podujatí na Slovensku. Povestný svojou objaviteľskou misiou, inovatívnym charakterom, aktuálnymi spoločenskými témami a kvalitou programu,” podotkli.
Pripomenuli, že už krátko po svojom vzniku v roku 1992 sa stal dôležitou platformou kultúrnej výmeny medzi Východom a Západom. Uznávaný je renomovanými divadelnými inštitúciami a zastupiteľskými úradmi, navštevujú ho tiež slávne osobnosti európskeho scénického umenia.
Overená na medzinárodnej scéne
Zdôraznili tiež, že Divadelná Nitra si získala renomé a stala sa overenou značkou na medzinárodnej scéne, hoci pri tom musela prekonávať mnohé organizačné, ekonomické aj politické úskalia.
Organizátori tiež pripomenuli, že na festivale štartovali viaceré vychádzajúce hviezdy európskych javísk, zúčastnili sa na ňom už vtedy legendárne osobnosti, režiséri či choreografi a na Divadelnej Nitre hosťovali aj najvýznamnejšie divadlá a súbory z celej Európy.
„Počas 34 ročníkov uviedol Medzinárodný festival Divadelná Nitra 634 predstavení slovenských a zahraničných divadiel z 31 európskych a 4 neeurópskych krajín. Odohralo sa 1 965 sprievodných podujatí. Festival navštívilo takmer 400-tisíc návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia. V hlavnom programe festival prezentoval viac než 200 inscenácií slovenských profesionálnych divadiel, čím významne prispel k medzinárodnej viditeľnosti slovenskej divadelnej tvorby a jej reprezentantov. Divadelná Nitra dosiahla významné úspechy v oblasti medzinárodných spoluprác a účasti v rôznych koprodukčných projektoch. Takto vzniklo vo vlastnej réžii i v spolupráci so zahraničnými partnermi takmer 20 koprodukčných diel,” pripomenuli organizátori.
Miesto na divadelnej mape Európy
Vyzdvihli aj element mladých ľudí na Divadelnej Nitre ako dobrovoľníkov, divákov aj účastníkov vzdelávacích podujatí. Zdôraznili, že festival počas viac ako troch desaťročí svojho pôsobenia zaujal pevné miesto na divadelnej mape Európy.
„Stal sa jedinečnou príležitosťou na prezentáciu miestnych a regionálnych aktivít pred slovenským i zahraničným publikom, vyhľadávaným miestom stretávania sa obyvateľov mesta a jeho návštevníkov – dospelých, detí i mládeže. Kultúrny, diplomatický aj ekonomický význam Divadelnej Nitry pre mesto, región i pre Slovensko je nespochybniteľný,” dodali.
Zdroj: SITA.sk - Uskutoční sa 35. ročník podujatia Divadelná Nitra? Organizátori apelujú na kultúrne angažované osobnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Divadelná Nitra Festival Festival Divadelná Nitra Nitriansky samosprávny kraj Rada Fondu na podporu umenia
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Filmové plagáty: Keď jeden obrázok rozhodoval o osude filmu
Filmové plagáty: Keď jeden obrázok rozhodoval o osude filmu