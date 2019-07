Filmové premietania na vidieku? VIFI FEST prináša ešte o čosi viac Foto: VIFI FEST/Martin Hesko Foto: VIFI FEST/Martin Hesko

Bratislava 18. júla (OTS) - VIFI FEST sa rozhodol situáciu riešiť pomocou filmov a obyvateľov v desiatich slovenských obciach spája nielen pri ich premietaní, ale aj pri organizácii unikátneho podujatia. Za jeho názvom sa skrýva „“ a v dňochsa v obecných amfiteátroch, parkoch, záhradách či kultúrnych domoch uskutoční už jeho druhý ročník.Organizátormi VIFI FESTU sú aktívni obyvatelia a obyvateľky slovenských obcí, ktorí sa zapojili do výzvy scenáristu Petra Gašparíka. Festival im ponúka zabezpečenie filmových práv a propagáciu v celoslovenskom kontexte, na nich samých je príprava premietania a sprievodného programu. Pilotného ročníka sa vlani zúčastnilo sedem obcí, tento rok narástol ich počet na desať. „“ hovorí, ktorý projekt podujatia vlani pripravil v rámci štúdia vzdelávacieho programu Sokratov inštitút. Slovo VIFI môže najmä v hovorenom prejave evokovať internetové pripojenie (wifi), čo považuje za milú slovnú hračku – aj festival má ľudí v prvom rade spájať.VIFI FEST sa cez víkend uskutoční v obciach Budimír, Bzince pod Javorinou, Červeník, Jedľové Kostoľany, Kláštor pod Znievom, Oravská Polhora, Ostrov, Trakovice, Veľké Uherce a Voznica. Okrem nových slovenských a českých filmov (Na streche, Ostrým nožom, Tlmočník, Trhlina, Hastrman, Čertovské pero a ďalšie...) premietne aj snímku zo zlatého fondu domácej kinematografie – komédiu Kým sa skončí táto noc, ktorej režisér Peter Solan by tento rok oslávil deväťdesiate výročie narodenia.Dôležitou súčasťou festivalu je sprievodný program. Jeho zloženie i príprava sú kompletne v rukách lokálnych organizátorov a organizátoriek, čo prispieva k jeho rôznorodosti. Kým v Budimíri či Trakoviciach odpremiérujú domáce ochotnícke divadelné súbory svoje najnovšie inscenácie, v Ostrove pripravujú prednášku o ekológii, v Jedľových Kostoľanoch filmový kvíz, v Oravskej Polhore koncert a v Bzinciach pod Javorinou výstavu fotografií. Chýbať nebude ani viacero aktivít či atrakcií pre detských filmových fanúšikov a fanúšičky.Vstup na všetky časti programu VIFI FESTU je voľný a jeho organizačné tímy aj koordinátori pracujú bez nároku na honorár. Informácie o možnostiach zapojenia do budúceho ročníka nájdu záujemcovia a záujemkyne na webstránke www.vififest.sk Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.