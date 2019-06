Filmové úlovky z ázijských a nezávislých amerických vôd na Art Film Feste

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOŠICE 6. júna (WebNoviny.sk) - Filmy zo všetkých kútov sveta premietne blížiaci sav Košiciach. Tradične silné tituly ponúknu jeho sekcie, festivalu sa však v týchto dňoch podaril ešte jeden majstrovský úlovok.Od skončeniauplynulo len niekoľko týždňov a Art Film Festu do programu v ostatných dňoch pribudla snímka, ktorá tam získala najvyššie ocenenie –. Film(Gisaengchung, 2019) nakrútil, jeden z najuznávanejších juhokórejských režisérov, a festival ju premietne v sekcii. Unikátna i znepokojivá čierna komédia ponúka dômyselne vystavaný príbeh o tom, ako sa chudobná rodina infiltruje do zámožného spoločenstva., umelecký riaditeľ Art Film Festu o filme hovorí: "Bol veľmi prekvapujúcou a zaslúženou udalosťou Festivalu v Cannes. Druhýkrát po sebe získal Zlatú palmu ázijský režisér a naznačil, kde je potenciál takýchto originálnych filmových príbehov."Filmy ázijskej produkcie však dostanú v Košiciach výrazne viac priestoru. Programová sekciaprináša snímky z východnej a juhovýchodnej Ázie na Art Film Fest už desať rokov. Jubileum oslávi štýlovo – s výnimočnými režisérmi, silnými príbehmi, emotívne, občas možno podvratne, ale najmä pestro. Napínavý thajský "heist" film(Chalard games geong, réžia: Nattawut Poonpiriya, 2017) o krádeži odpovedí na medzinárodných testoch predstaví výnimočnú hrdinku s vlastnou – geniálnou – hlavou. Hranice svojich mentálnych a fyzických schopností otestuje aj protidrogová jednotka, ktorej vynikajúci nápad na sledovačku sa zvrtne úplne nečakaným smerom v juhokórejskej komédii(Geukhan Jigeop, réžia: Lee Byeong-heon, 2019). A napokon, režisér Lee Chang-dong vo(Beoning, 2018) predvedie, ako sa z útlej poviedky spisovateľadá nakrútiť úchvatný celovečerný film.Cez Tichý oceán sa bude môcť publikum Art Film Festu pomyselne preplaviť z ázijského svetadielu do USA. Nezávislú americkú kinematografiu predstaví sekciaTá bude tento rok tvorená šesticou filmov, z ktorých všetky, okrem jedného, sú dielami debutantov. Za zmienku spomedzi nich určite stojí napríklad satirická komédia(Eighth Grade, 2018) režiséraSnímka s výbornými ohlasmi kritickej i diváckej obce obdivuhodne vystihuje emočné výkyvy, trápenia i radosti hlavnej hrdinky – dospievajúceho dievčaťa, ktoré sa nevie dočkať, kedy skončí základnú školu a stane sa "cool" teenagerkou. Herecké hviezdyexcelujú v precízne budovanej dráme(2018). Známy herec a debutujúci režisérv nej sleduje príbeh mladého chlapca, ktorý sa v rodinnej kríze stáva nástrojom v rukách svojich rodičov. Výnimočne inovatívnou snímkou je(Starfish, 2018) režiséra. V príbehu hlavnej hrdinky, smútiacej za zosnulou kamarátkou, sa mu darí prepájať viaceré žánre, vrátane hororu či sci-fi, a výsledok je aj vďaka tomu jedným z najoriginálnejších amerických debutov ostatných rokov.Oddosi budú môcť diváci a diváčky Art Film Festu vychutnať množstvo kvalitných filmov z celého sveta a vybrať ktorékoľvek z bohatej ponuky sprievodných podujatí. Podrobnosti o programe 27. ročníka Art Film Festu nájdu na webstránke www.artfilmfest.sk