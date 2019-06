Mestskí poslanci dali zelenú organizácii EYOF v roku 2021

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Banská Bystrica 6. júna (TASR) – Mestskí poslanci v Banskej Bystrici vo štvrtok drvivou väčšinou hlasov podporili organizovanie a usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roku 2021 v meste pod Urpínom. Zároveň odsúhlasili návrh na založenie neziskovej organizácie EYOF Banská Bystrica 2021, ktorej úlohou bude aj získavanie finančných prostriedkov z fondov, grantov, od sponzorov, a tiež dohliadanie na chod festivalu. Ide o prestížnu súťaž mladých športovcov z 50 krajín vo veku od 14 do 18 rokov a uskutoční sa od 21. júla do 1. augusta v roku 2021.Projekt vo výraznej miere poskytne motiváciu pre banskobystrické i slovenské športové talenty. Súťaží sa v deviatich vybraných olympijských športoch: atletika, plávanie, judo, basketbal, gymnastika, cyklistika, tenis, hádzaná, volejbal. Desiaty šport vybral Slovenský olympijský výbor a je ním triatlon. Letná verzia EYOF sa na Slovensku ešte nekonala. Je to podujatie, ktoré má v gescii Medzinárodný olympijský výbor a patrí medzi najväčšie multišportové akcie v Európe.konštatoval po hlasovaní poslancov banskobystrický primátor Ján Nosko.reagoval Klub nezávislých poslancov.Poslanci sa stotožnili s argumentmi v dôvodovej správe, že športové podujatie mestu výrazne pomôže z hľadiska prezentácie a podpory športu všetkých vekových kategórií a bude mať vplyv na ekonomiku, turizmus a pozitívny imidž mesta i jeho akceptáciu v kruhoch medzinárodnej športovej diplomacie.Do mesta pod Urpínom má o dva roky zavítať okolo 4000 športovcov, rozhodcov, trénerov, delegátov, usporiadateľov. Celkový počet účastníkov sa pohybuje zhruba na čísle 6000, ak sa prirátajú fanúšikovia či rodičia športovcov.Olympijská dedina, kde budú ubytovaní športovci, vznikne na Tajovského ulici a Triede SNP, v priestoroch vysokoškolských internátov Univerzity Mateja Bela. Univerzita disponuje 2800 lôžkami a po rozšírení kapacity to môže byť až do 3100 lôžok. Plánuje sa tiež s využitím ubytovania na internátoch v správe Banskobystrického samosprávneho kraja, čo predstavuje asi 700 lôžok. V prípade potreby prichádzajú do úvahy aj internáty Technickej univerzity vo Zvolene.Európska športová mládež bude bojovať o medaily na krytej plavárni v Banskej Bystrici, v športovej hale AŠK Dukla či na zimných štadiónoch pod Urpínom, vo Zvolene, Brezne a v Žiari nad Hronom. Dejiskom atletiky má byť štadión na Štiavničkách, ktorý by mal dovtedy prejsť komplexnou rekonštrukciou." uvádza sa v dôvodovej správe.Podľa magistrátu sa predpokladané finančné náklady na podujatie pohybujú okolo 13 až 14 miliónov eur.V tejto súvislosti mestské zastupiteľstvo navrhlo vypracovať analýzu, ktorá má objasniť, kto a akou mierou sa bude na organizácii EYOF podieľať, akou sumou a s akou finančnou návratnosťou pre mesto.