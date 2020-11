Filmový festival HoryZonty začína premietať už tento štvrtok

Festival plný kvalitných outdoorových filmov zo Slovenska i zahraničia, odvysiela takmer tretinu filmov v slovenskej premiére. Tak ako vždy, aj tento rok nás zavedie na krásne miesta našej planéty, ponúkne príbehy plné emócií a priateľstva, ale aj dobrodružstva a adrenalínu vo výkonoch outdoorových športovcov - od lyžiarov, cez horolezcov, bajkerov, slacklinerov až po ultrabežcov. Filmy a projekcie nás zavedú na mrazivé zimné pláne, do úchvatných kaňonov, na hory rôznych kútov sveta, k najvyšším vodopádom i do malebných zákutí nášho Slovenska. Program ponúkne aj rozhovory s hosťami, ktoré vzhľadom k situácii organizátori pripravili po prvýkrát vopred v štúdiu.

HoryZonty premiérovo online

Trenčiansky festival si tak môžu pozrieť milovníci outdoorových filmov nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Počas troch festivalových dní môžu v pohodlí svojho domova vzhliadnuť celkovo päť filmových blokov. Lístky na online projekcie si môžu záujemci zakúpiť prostredníctvom webovej stránky festivalu alebo cez službu tootot.fm. Cena vstupenky na jeden približne trojhodinový online filmový blok je 5 EUR. Predaj vstupeniek na konkrétny blok končí vždy hodinu po jeho začiatku a do virtuálnej kinosály budú môcť diváci so svojou vstupenkou vstúpiť v určený deň podľa programu do dvoch hodín po začatí bloku, na ktorý majú kúpený lístok. Výhodou online premietania je, že projekciu si môžu v ľubovoľnom čase stopnúť a nezanedbateľný je aj fakt, že na jednu vstupenku môže daný blok pozerať aj viac ľudí, pokiaľ sa tak deje v jednej domácnosti na jednom zariadení, napríklad počítači či Smart TV.

Ktorý zo slovenských živlov získa cenu fotoporoty?

Súčasťou festivalu je aj tradičná fotosúťaž, tentoraz na tému Slovenský živel. „Uzávierka 25. októbra ukončila prihlasovanie fotografií do súťaže. Celkovo sme prostredníctvom e-mailu a Online formuláru prijali 230 snímok,“ bilancuje Zuzana Jargašová, členka fotoporoty, ktorú čaká neľahká úloha. „Samotný výber 40 najlepších obrázkov, z ktorých oceníme štyri snímky, je ťažký oriešok, no tento rok sa musíme popasovať ešte aj s technicky náročnejším výberom týchto fotiek. Keďže porota sa nemôže kvôli nariadeniam vlády stretnúť, musíme fotky posúdiť a dohodnúť sa prostredníctvom webu,“ hovorí Jargašová a dodáva, že štyridsiatka najlepších fotografií ako aj mená výhercov by mali byť zverejnené na stránke festivalu už v stredu 4. novembra.

Organizátorov teší záujem neprofesionálnych filmárov

Do filmovej súťaže neprofesionálnych filmov bol tento rok zaslaný rekordný počet - až 30 snímok, do finále postúpilo 14 z nich. Ktorý z autorov sa stane držiteľom Grand prix, Ceny poroty a Ceny Slovensko vo filme sa dozvieme v posledný festivalový večer, v sobotu 7. novembra. O Cene divákov sa rozhodne v nedeľu, po sčítaní hlasov, ktoré môžu diváci zasielať na adresu festivalu až do nedeľného poludnia. Do hlasovania sa môže zapojiť každý, kto si zakúpi lístok na online premietanie a spolu s názvom filmu zašle na emailovú adresu aj kód svojej vstupenky. Meno filmu, ktorý získa divácku cenu bude zverejnené na stránke festivalu. Okrem toho organizátori vylosujú aj desiatich divákov, ktorí získajú ceny od produktových partnerov.

Ne-tradičné sprievodné podujatia

Hoci tento rok neprebehnú v uliciach mesta a priľahlých lokalitách Zátoky pokoja a na trenčianskej Brezine tradičné sprievodné podujatia, realizačné tímy sa rozhodli zapojiť fanúšikov obľúbených súťaží do aktivít podporujúcich pohyb v prírode a outdoorové športy aspoň symbolicky. Počas festivalového týždňa pripravili súťaž, kde ako hovoria: „Je jedno, či si obujete bežecké topánky a prebehnete sa Brezinou, vezmete na plecia batoh a vybehnete s „nosičskou vynáškou“ do najbližšieho kopca alebo tradične - hore Farskými schodmi, či radšej vyrazíte na bajk.“ Pre účasť v súťaži stačí, ak sa jej účastníci pri jednej z týchto outdoorových aktivít odfotia alebo natočia a svoju fotku či video pošlú organizátorom cez email alebo sociálne siete. Do súťaže budú zaradené fotografie a videá, ktoré vzniknú a budú zaslané v týždni od 2. do 8. novembra 2020.

Trojdňový filmový maratón 15. ročníka festivalu HoryZonty odštartuje už čoskoro. Tento rok sa diváci nemusia obávať, že sa nedostanú do kinosály, keďže organizátori sa rozhodli celé podujatie presunúť do online priestoru. V priebehu posledných štyroch týždňov pracovali na tom, aby zachovali tradičný festival a ponúkli divákom nielen filmy, ale aj rozhovory s hosťami a zachovali festivalové súťaže. Ako hovoria: „Bolo to dobrodružstvo“. Ale veď o tom tento festival je.

Program a všetky potrebné informácie sú k uvedené na stránke www.horyzonty.sk. Festival sa uskutoční vďaka podpore Mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Audiovizuálneho fondu, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ďalších partnerov.