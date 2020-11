Video: Rakovicky predstavuje singel False Lights, spolupracoval D-Fly

Projekt Rakovicky, ktorý tvorí hudobný tandem Marek Rakovický a Oliver Fillner, predstavuje novinku False Lights. K spolupráci na novom singli prizvali slovenského rapera s medzinárodnými koreňmi D-Flya.





"False Lights je naša prvá spolupráca s talentovaným raperom a spevákom Denisom Vlašičom aka D-Fly," priblížil Rakovický, ktorého hlas poznajú viac ako dekádu fanúšikovia skupiny Lavagance. Sólovému projektu s vlastným hudobným svetom - zvukom a atmosférou - sa venuje štyri roky. "Som rád, že sa u nás začínajú vyskytovať mladí speváci a speváčky, ktorí začínajú presahovať momentálnu slovenskú scénu," zhodnotil novú generáciu slovenských talentov, ktorých tvorba nesie medzinárodnú atmosféru."Zoznámila nás naša učiteľka Mariel, ku ktorej obaja chodíme na spev," objasnil genézu hudobnej spolupráce Rakovicky - D-Fly. Mladý talent ho na hodinách spevu zaujal natoľko, že sa ho rozhodol pozvať do LVGNC studios na pár štúdiových sessions. Výsledkom je False Lights. "Je o súčasnosti, kde začína byť príliš veľa možností na stratenie sa v rôznych rozptýleniach, preto je veľmi ťažké a dôležité udržať si svoj smer a nestratiť koncentráciu," približuje Rakovicky inšpiráciu za svojou najnovšou skladbou.Singel vychádza spolu s videoklipom, ktorý vznikol v spolupráci početného tímu. Kamery sa ujali Marek Obuch a Lukáš Tóth. O svetlá, ktoré sa v prípade klipu False Lights stali obzvlášť dôležitou súčasťou kreatívneho procesu, sa postaral Jakub Veselý. Marek Rakovický a Oliver Fillner sa podieľali nielen na hudobnej stránke singla, pri tvorbe videoklipu sa Fillner podpísal pod vizuál ako režisér, Rakovický sa v postprodukčnom procese ujal strihu a gradingu. S réžiou videoklipu pomáhal tímu tiež filmár Roland Wranik.D-Fly oficiálne vstúpil na scénu v roku 2018 albumom Child Of Blood Diamonds. Rozdielne hudobné polohy predviedol napríklad vo featuringoch – Stay (ft. Monika Bagárová) či Ride (ft. Carmel Paradise). V spolupráci s Rakovickym predstavuje celkom novú hudobnú tvár. "Každý si potrebuje rozširovať svoje obzory a v hudbe to platí dvojnásobne. Väčšinou sa držím tej svojej cesty, ale som rád, že sa naše s Marekom stretli," uviedol D-Fly k novej hudobnej skúsenosti. "Ako napovedá názov False Lights, všetci niečo hľadáme, ale tých signálov a svetiel je občas z každej strany toľko, že rozlišovať, ktorý je naozaj ten správny, býva ťažké," komentoval nový singel, ktorý má byť prvou lastovičkou spolupráce Rakovicky a D-Fly, pretože pri spoločnom nahrávaní vznikli demá viacerých nových skladieb.