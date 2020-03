Filmový festival v Cannes sa neuskutoční, pre koronavírus musia hľadať nový termín

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.3.2020 - Už 73. ročník Medzinárodného filmového festivalu (MFF) v Cannes sa pre šírenie nového koronavírusu napokon neuskutoční v plánovanom termíne, teda od 12. do 23. mája. Informovali o tom organizátori podujatia, ktoré by radi usporiadali koncom júna alebo začiatkom júla.Dodali, že svoje rozhodnutie oznámia hneď, ako im to umožní zdravotná situácia vo Francúzsku i zvyšku sveta. Francúzsky premiér Édouard Philippe v sobotu nariadil zatvoriť všetky reštaurácie, kaviarne a kiná v krajine, čo by malo pomôcť zastaviť šírenie vírusu.