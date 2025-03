Filmy denne sleduje viac než štvrtina Slovákov, najobľúbenejšie sú komédie, u seniorov aj detektívky

Fajnšmekri dbajú aj na hodnotenie

Na pôvode a roku až tak nezáleží

15.3.2025 (SITA.sk) - Filmy si púšťa denne viac než štvrtina Slovákov, mnoho divákov vyberá podľa žánru alebo nálady. Zatiaľ čo komédia je jednoznačne najobľúbenejším žánrom, celkové preferencie sa často líšia podľa veku alebo pohlavia. Slováci sa však nezhodnú ani v otázke, či dávajú prednosť slovenským alebo zahraničným filmom.Vyplýva to z výsledkov výskumu, ktorý realizovala výskumná agentúra ResSOLUTION Group v spolupráci s Nielsen. Online zberu dát sa zúčastnila päťstovka internetových respondentov z National Sample SK (predtým Slovenský národný panel) starších ako 15 rokov.Filmy si denne alebo takmer denne púšťa 28 percent Slovákov a Sloveniek – či už doma, s priateľmi, alebo v kine. O niečo viac opýtaných (32 percent) sleduje filmy viackrát za týždeň. Osemnásť percent si vyhradí čas na film zhruba raz týždne, zatiaľ čo štyri percentá si filmy púšťa len raz za 14 dní.Spolu 47 percent respondentov si vyberá film podľa žánru. Aktuálna nálada má vplyv na výber filmu pre 35 percent z nich. Pre niektorých milovníkov filmu je taktiež jedným z troch rozhodujúcich faktorov herecké obsadenie, a to konkrétne pre 23 percent. Pätina potom sleduje vyslovene náhodne filmy podľa toho, aké práve dávajú v televízii.Pätnásť percent opýtaných zase nedá dopustiť na hodnotenie ostatných divákov na filmových databázach, napríklad ČSFD – vo väčšej miere to však robí mladšia generácia oproti starším.Najobľúbenejší filmový žáner na Slovensku je komédia, ktorú uviedlo medzi svojimi TOP 3 žánrami 54 percent respondentov, ktorí filmy sledujú. Častejšie ju volili ženy (60 percent) než muži (48 percent). Na druhom mieste sa umiestnili akčné filmy (25 percent), ktoré, naopak, výrazne prevažujú u mužov (33 percent) oproti ženám (16 percent).Romantické filmy obsadili tretiu priečku s 23 percentami, pričom im zase jednoznačne dávajú prednosť ženy (37 percent) oproti mužom (9 percent). Žáner krimi a detektívnych filmov najviac oslovuje 22 percent Slovákov. Najviac ho oceňuje najstaršia generácia. Rovnaký podiel priaznivcov (17 percent) získali sci-fi, thrillery a historické filmy. Naopak, muzikály sú najmenej populárnym žánrom s dvojpercentnou popularitou.Slovenské filmy preferuje 14 percent opýtaných. Zahraničným filmom dáva prednosť 38 percent Slovákov a Sloveniek a necelej polovici (48 percent) je to jedno. Zahraničné filmy častejšie preferujú mladší diváci do 34 rokov.Čo sa týka obdobia vzniku filmov, najviac respondentov (44 percent) uviedlo, že im na roku výroby nezáleží. Viac než štvrtina (29 percent) však uprednostňuje filmy z roku 2010 a novšie. Rovnaké zastúpenie (12 percent) majú tak tvorba z rokov 2000 – 2010,ako aj filmy z 80. a 90. rokov. Najmenší záujem vzbudzujú snímky zo 70. rokov a staršie, ktoré preferujú iba štyri percentá opýtaných.O výsledky amerických cien sa aktuálne zaujíma 18 percent slovenských filmových divákov. Záujem o výsledky ceny Slnko v sieti je ešte nižší, dosahuje iba deväť percent. O výsledky týchto dvoch filmových cien a nezaujíma 78 percent opýtaných.