Mobil nepotrebuje k životu iba jeden z desiatich občanov Slovenska, najmladším by chýbal najviac

Prevládali by negatívne emócie

Každý druhý by bol nerózny

Čo by ľuďom najviac chýbalo

16.3.2025 (SITA.sk) - Len jeden z desiatich občanov Slovenska tvrdí, že mobil nepotrebuje k životu. Ukázal to prieskum agentúry NMS . Tretina opýtaných verí, že by bez mobilu vydržala niekoľko dní, prípadne týždeň. Výsledky prieskumu hovoria o tom, že pre polovicu ľudí na Slovensku je mobil absolútnou nevyhnutnosťou a vydržali by bez neho maximálne jeden deň alebo kratšie.„Dávno neplatí, že používanie mobilu je záležitosťou jedine mladších generácií. To, že by bez neho vydržali jeden deň a menej tvrdí aj 40 percent ľudí z Generácie X (ročníky 1965 – 1980, pozn. SITA) a najstaršej generácie Baby Boomers (ročníky 1946 – 1964, pozn. SITA),“ doplnila agentúra NMS, ktorá prieskum realizovala od 9. do 13. januára na vzorke 1 001 respondentov.Prieskumom sa súčasne zistilo, že ak by ľudia nemali týždeň prístup k mobilu, prežívali by skôr negatívne emócie než pozitívne. Najčastejšími emóciami by boli pokoj a neistota, ktoré by prežívalo 29 percent z opýtaných. Nervozita by počas týždňa bez mobilu ovládla 27 percent respondentov.Denisa Lakatašová z NMS vysvetlila, že množstvo podnetov, ktoré z mobilov denne prijímame, je spojených s emocionálnym nábojom, či už ide o pozitívny, alebo negatívny.„Mnohé z nich si zároveň vyžadujú našu akciu – napríklad potrebu odpovedať na správu, telefonát či e-mail. Zazvonenie či notifikácie telefónu máme preto podvedome spojené s určitou dávkou stresu. Preto byť bez mobilu pre mnohých ľudí znamená mať pokoj. Za obdobie mobilov sme si tak zvykli na neobmedzený prístup k informáciám, že náš pokoj môžu neustále nahlodávať myšlienky neistoty, čo nám uniká,“ doplnila Lakatošová.Prieskum ukázal, že nemať prístup k telefónu by vyvolalo emocionálnu reakciu u väčšiny ľudí. Necelá pätina ľudí je, naopak, názoru, že by to v nich nevyvolalo žiadne emócie.Agentúra NMS spresnila, že podľa výsledkov prieskumu každý druhý mladý človek generácie Z by bol bez mobilu nervózny. Nemať prístup k telefónu by teda najviac prežívali ľudia z mladšej generácie.„Takmer každého druhého z nich by počas týždňa bez mobilu ovládla nervozita, čo je výrazne viac v porovnaní s priemerom populácie. Tretina generácie Z (ročníky 1997 – 2012, pozn. SITA) by sa cítila neisto. Chvíle pokoja si v dobe bez mobilu dokáže predstaviť 28 percent ľudí z generácie Z,“ doplnila agentúra NMS s tým, že v porovnaní s ostatnými by mladí ľudia počas týždňa bez telefónu častejšie prežívali aj úzkosť.Ovládla by takmer pätinu z nich. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že s pribúdajúcim vekom klesá počet ľudí, ktorých by bez mobilu zmietali negatívne pocity. „Starší menej často v porovnaní s ostatnými očakávajú, že by boli nervózni. Neznamená to však, že by týždeň bez mobilu u nich ostal bez reakcie. Stredné a staršie vekové generácie by počas týždňa bez mobilu popri pokoji prežívali aj neistotu,“ priblížila agentúra.Prieskumom sa zisťovalo aj to, čo by ľuďom najviac chýbalo, ak by sa na týždeň odlúčili od mobilu. Výsledky hovoria o tom, že polovici respondentov by počas týždňa bez mobilu chýbal najmä kontakt s rodinou, a to najviac starším ľuďom vo veku nad 61 rokov. Agentúra NMS súčasne podotkla, že toto by najviac chýbalo všetkým, s výnimkou generácie Z.„Pre stredné a staršie vekové generácie by bolo náročné vzdať sa aj klasického telefonovania a kontaktu s priateľmi. U mladších je zrejmé, že mobil využívajú na mnohé ďalšie činnosti okrem klasického kontaktovania sa s blízkymi,“ podotkla agentúra a priblížila, že mladým ľuďom z generácie Z a mileniálom (ročníky 1981 – 1996, pozn. SITA) by častejšie chýbali aj praktické činnosti či aktivity spojené so zábavou. Ide najmä o sociálne siete, a náročné by podľa nich bolo vzdať sa aj počúvania hudby.Zhodla sa na tom polovica opýtaných vo veku od 18 do 28 rokov. Počúvanie hudby by pritom podľa prieskumu mladým ľuďom chýbalo viac ako kontakt s priateľmi či rodinou.