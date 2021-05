Finále Európskej ligy UEFA: Villarreal dosiahol historický úspech, štvrtá trofej pre Emeryho

Futbalisti španielskeho Villarrealu CF sa stali prvýkrát víťazmi Európskej ligy UEFA. V stredajšom finále v poľskom Gdansku zdolali Manchester United 11:10 po 11 m rozstrele, v riadnom hracom čase aj po predĺžení sa zápas skončil 1:1. Villarreal dosiahol najväčší úspech v histórii klubu a zároveň si zabezpečil účasť v Lige majstrov 2021/2022.



O všetkom rozhodol nepremenený kop brankára Manchestru United Davida De Geu v jedenástej sérii. Pre trénera Villarrealu Unaia Emeryho je to už štvrtý triumf v EL. V rokoch 2014-2016 priviedol FC Sevilla k víťaznému hetriku. Pred dvoma rokmi bol vo finále aj s Arsenalom Londýn. United nenadviazali na víťazstvo z roku 2017, keď v súboji o cennú trofej uspeli proti Ajaxu Amsterdam.



Úvod zápasu poznačila nervozita, oba tímy strácali lopty. Prvú strelu vyslal stredopoliar United Scott McTominay, no jeho pokusu z 20 m chýbala presnosť. V 10. minúte Juan Foyth nepríjemne narazil v páde hlavou do kolena Paula Pogbu. Obrancu Villarrealu museli ošetrovať, no napriek krvácaniu z nosa pokračoval v zápase. V 20. minúte vystrašil španielsky tím Luke Shaw, ktorého strieľaný center z hranice šestnástky presvišťal tesne vedľa ľavej žrde. Villarreal sa postupne začal viac osmeľovať, aktivitou hýril najmä Yeremi Pino. V 29. minúte Dani Parejo po výborne zahratej štandardke našiel v šestnástke Gerarda Morena a španielsky reprezentant otvoril skóre. Loptu dopravil do siete napriek tomu, že ho Victor Lindelöf ťahal za dres. United sa snažili čo najrýchlejšie odpovedať, no v ich hre chýbal moment prekvapenia. Bruno Fernandes bol málo kreatívny a na Edinsona Cavaniho si dávala obrana Villarrealu dobrý pozor. V závere prvého polčasu to skúšal dravým prienikom po krídle Mason Greenwood, lopta sa však od tela Raula Albiola dostala do rukavíc brankára Geronima Rulliho.



V úvode druhého dejstva mohol po zmätku v obrane Manchestru zvýšiť Carlos Bacca, no Fernandes zabránil tomu, aby lopta skončila v sieti. V 54. minúte vypálil z otočky agilný McTominay, ktorého strelu obrana Villareallu zrazila na roh. Anglický vicemajster však pokračoval v aktivite a v 55. minúte sa dočkal vyrovnania. Po sérii odrazov sa lopta dostala ku Cavanimu a uruguajský kanonier ju doklepol do prázdnej bránky. Situáciu ešte posudzoval VAR, ktorý potvrdil, že Cavani nebol v ofsajde. Villarreal sa dostal pod tlak, nedokázal dlhšie podržať loptu v strede poľa. Ďalší strieľaný center Shawa našiel hlavu Cavaniho, ktorý však trafil do brániaceho hráča. Emery zareagoval na vývoj zápasu dvojitým striedaním, na ihrisko prišli útočník Paco Alcacer i stredopoliar Moi Gomez. V závere riadneho času poslal na trávnik i dvoch krajných obrancov Alberta Morena a Maria Gaspara. V nadstavenom čase skúšal loptu zakrútiť do šibenice Pau Torres, no mieril vysoko nad a tak prišlo na rad predĺženie, v ktorom to boli taktické šachy. Aktívnejší bol aj vďaka sérii striedaní Villarreal. V 98. minúte po zlej rozohrávke United nevyužil sľubnú akciu Alberto Moreno, v koncovke bol zbrklý. V 114. minúte sa po ruke v šestnástke Manchestru dožadoval Villarreal penalty, francúzsky rozhodca Clement Turpin však po konzultácii s VAR nechal pokračovať v hre. O všetkom rozhodol až dramatický jedenástkový rozstrel. V ňom premenili svoje pokusy všetci hráči, ktorí zostali na ihrisku, s výnimkou posledného exekútora De Geu.

Unai Emery, tréner Villarrealu: "Som veľmi šťastný. Celú sezónu sme tvrdo pracovali a myslím si, že sme si zaslúžili získať túto trofej. Stál proti nám silný Manchester United, no my sme bojovali do poslednej chvíle. Jedenástky sme na tréningoch príliš necvičili, ale hráči v nich boli famózni. Je úžasné, že všetci dokázali skórovať. Počas celej sútaže i vo finále predviedli veľkú mentálnu silu. Budeme si teraz užívať každý moment, ale potom sa predovšetkým musíme pripraviť na budúcu sezónu, na Ligu majstrov a na príležitosť merať si sily s najlepšími tímami."



Ole Gunnar Solskjaer, tréner Manchestru United: "Nepredviedli sme dnes to, čo dokážeme. Začali sme dobre, ale inkasovali sme ako prví. Po zmene strán sme tlačili a dočkali sme sa vyrovnania. Nedominovali sme však tak, akoby sme chceli a v rozstrele nám chýbal jeden gól. Taký je futbal, niekedy jediná strela rozhodne o tom, či vyhráte alebo prehráte. V šatni bolo po zápase ticho, pretože sklamanie je veľké. Keďže sme nezískali trofej, asi sme niečo urobili zle."



Francis Coquelin, stredopoliar Villarrealu: "Víťazstvo je sladké. Vedeli sme, že nás čaká náročný súper, celá súťaž bola mimoriadne ťažká. Nevybojovali sme Ligu majstrov z domácej ligy, teraz si ju však zahráme a to je skvelý pocit. Je úžasné získať pre tento klub prvú trofej, navyše po víťazstve nad klubom ako je Manchester United. Napriek covidu chceme poriadne oslavovať, pretože sme dosiahli niečo výnimočné."



Marcus Rashford, útočník Manchestru United: "Prišli sme sem, aby sme vyhrali. Byť na druhom mieste sa nepočíta. Celú sezónu sme dreli a toto bola príležitosť zakončiť ju ziskom trofeje. Nevyšlo to a je teraz ťažké opísať, čo cítim vo svojom vnútri."

Finále Európskej ligy UEFA:



Villarreal CF - Manchester United 1:1 (1:1, 1:0), 11:10 po rozstrele z 11 m



Góly: 29. G. Moreno - 55. Cavani, rozstrel z 11 m: G. Moreno 1:0, Mata 1:1, Raba 2:1, Telles 2:2, Alcacer 3:2, Fernandes 3:3, A. Moreno 4:3, Rashford 4:4, Parejo 5:4, Cavani 5:5, Gomez 6:5, Fred 6:6, Albiol 7:6, James 7:7, Coquelin 8:7, Shaw 8:8, Gaspar 9:8, Tuanzebe 9:9, Torres 10:9, Lindelöf 10:10, Rulli 11:10, De Gea nedal. Rozhodoval: Turpin (Fr.), ŽK: Capoue, Foyth - Bailly, Cavani, 9500 divákov



Zostavy a striedania:



Villareal: Rulli - Foyth (88. Gaspar), Albiol, Torres, Pedraza (87. A. Moreno) - Parejo, Capoue (120.+3 Raba), Pino (77. Alcacer), Trigueros (77. Gomez) - G. Moreno, Bacca (60. Coquelin)



Manchester: De Gea - Wan-Bissaka (120.+3 Mata), Lindelöf, Bailly (116. Tuanzebe), Shaw - McTominay (120.+3 Telles), Pogba (116. James), Fernandes, Rashford, Greenwood (100. Fred), Cavani

Prehľad finálových zápasov Pohára UEFA/EL:



1971/72 Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers 2:1 a 1:1



1972/73 FC Liverpool - Borussia Mönchengladbach 3:2 a 0:2



1973/74 Feyenoord Rotterdam - Tottenham Hotspur 2:2 a 2:0



1974/75 Borussia Mönchengladbach - Twente Enschede 0:0 a 5:1



1975/76 FC Liverpool - FC Bruggy 3:2 a 1:1



1976/77 Juventus Turín - Athletic Bilbao 1:0 a 1:2



1977/78 PSV Eindhoven - SEC Bastia 0:0 a 3:0



1978/79 Borussia Mönchengladbach - CZ Belehrad 1:1 a 1:0



1979/80 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach 3:2 a 0:1



1980/81 Ipswich Town - AZ Alkmaar 3:0 a 2:4



1981/82 IFK Göteborg - SV Hamburg 1:0 a 3:0



1982/83 RSC Anderlecht Brusel - Benfica Lisabon 1:0 a 1:1



1983/84 Tottenham Hotspur - Anderlecht Brusel 1:1 a 1:1 (4:3 rozstrel z 11 m)



1984/85 Real Madrid - Videoton Székesfehérvár 3:0 a 0:1



1985/86 Real Madrid - 1. FC Kolín 5:1 a 0:2



1986/87 IFK Göteborg - Dundee United 1:0 a 1:1



1987/88 Bayer Leverkusen - Espaňol Barcelona 0:3 a 3:0 (3:2 rozstrel z 11 m)



1988/89 SSC Neapol - VfB Stuttgart 2:1 a 3:3



1989/90 Juventus Turín - AC Fiorentina 3:1 a 0:0



1990/91 Inter Miláno - AS Rím 2:0 a 0:1



1991/92 Ajax Amsterdam - AC Turín 2:2 a 0:0



1992/93 Juventus Turín - Borussia Dortmund 3:1 a 3:0



1993/94 Inter Miláno - Austria Salzburg 1:0 a 1:0



1994/95 AC Parma - Juventus Turín 1:0 a 1:1



1995/96 Bayern Mníchov - Girondins Bordeaux 2:0 a 3:1



1996/97 Schalke 04 Gelsenkirchen - Inter Miláno 1:0 a 0:1 (4:1 rozstrel z 11 m)



1997/98 Inter Miláno - Lazio Rím 3:0 (0:1) v Paríži



1998/99 AC Parma - Olympique Marseille 3:0 (2:0) v Moskve



1999/00 Galatasaray Istanbul - Arsenal Londýn 0:0 v Kodani (4:3 rozstrel z 11 m)



2000/01 FC Liverpool - CD Alaves 5:4 pp (4:4, 3:1) v Dortmunde



2001/02 Feyenoord Rotterdam - Borussia Dortmund 3:2 (2:0) v Rotterdame



2002/03 FC Porto - Celtic Glasgow 3:2 pp v Seville



2003/04 FC Valencia - Olympique Marseille 2:0 v Göteborgu



2004/05 CSKA Moskva - Sporting Lisabon 3:1 v Lisabone



2005/06 FC Sevilla - FC Middlesbrough 4:0 v Eindhoven



2006/07 FC Sevilla - Espanyol Barcelona 2:2 v Glasgowe (3:1 rozstrel z 11 m)



2007/08 Zenit Petrohrad - Glasgow Rangers 2:0 v Manchestri



2008/09 Šachtar Doneck - Werder Brémy 2:1 pp v Istanbule



2009/10 Atletico Madrid - FC Fulham 2:1 pp v Hamburgu



2010/11 FC Porto - Sporting Braga 1:0 v Dubline



2011/12 Atletico Madrid - Athletic Bilbao 3:0 v Bukurešti



2012/13 Benfica Lisabon - Chelsea Londýn 1:2 v Amsterdame



2013/14 FC Sevilla - Benfica Lisabon 0:0 V Turíne (4:2 rozstrel z 11 m)



2014/15 FC Sevilla - Dnepr Dnepropetrovsk 3:2 vo Varšave



2015/16 FC Liverpool - FC Sevilla 1:3 v Bazileji



2016/17 Ajax Amsterdam - Manchester United 0:2 v Štokholme



2017/18 Olympique Marseille - Atletico Madrid 0:3 v Lyone



2018/19 Chelsea Londýn - Arsenal Londýn 4:1 v Baku



2019/20 FC Sevilla - Inter Miláno 3:2 v Kolíne



2020/21 Villarreal CF - Manchester United 1:1, 11:10 po 11 m rozstrele v Gdansku



/od ročníka 1997/98 sa finále hrá na jeden zápas/

Najúspešnejšie kluby:



FC Sevilla 6 (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020)



FC Liverpool 3 (1973, 1976, 2001)



Juventus Turín 3 (1977, 1990, 1993)



Inter Miláno 3 (1991, 1994, 1998)



Atlético Madrid 3 (2010, 2012, 2018)



Borussia Mönchengladbach 2 (1975, 1979)



Tottenham Hotspur 2 (1972, 1984)



Feyenoord Rotterdam 2 (1974, 2002)



IFK Göteborg 2 (1982, 1987)



Real Madrid 2 (1985, 1986)



AC Parma 2 (1995, 1999)



FC Porto 2 (2003, 2011)



FC Chelsea 2 (2013, 2019)

Najúspešnejšie krajiny:



Španielsko 13



Taliansko 9



Anglicko 9



Nemecko 6



Holandsko 4



Portugalsko 2



Rusko 2



Švédsko 2



Belgicko 1



Turecko 1



Ukrajina 1