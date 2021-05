Černák sa blysol asistenciami pri postupe Tampy Bay, v zámorí ho považujú za kľúčového hráča defenzívy (video)

Černákovi chýba podpora ofenzívy

27.5.2021 (Webnoviny.sk) - Po brankárovi Jaroslavovi Halákovi v Bostone postúpil do 2. kola play-off NHL ďalší tím so slovenským hokejistom. Z postupu sa teší aj obranca Erik Černák a jeho Tampa Bay Obhajca triumfu v Stanleyho pohári zdolal Floridu 4:0 v šiestom súboji 1. kola a sériu ovládol 4:2. Černák sa v záverečnom dueli série blysol dvoma asistencie a troma plusovými bodmi. Celkovo odohral viac než 21 minút.V 55. min bol Černák na začiatku akcie, na konci ktorej Brayden Point po skvelom blafáku strelil tretí gól Lightning. V čase 58:58 min Černák strieľanou prihrávkou našiel Alexa Killorna a tomu len stačilo nastaviť hokejku v smere prázdnej bránky Panthers.Celkovo 23-ročný Košičan v šiestich zápasoch série predviedol štyri asistencie, 17 bodyčekov, 12 striel na bránku, osem pokusov súpera zablokoval a na konci mal 7 plusových bodov. "Je to kľúčový hráč defenzívy z elitných štyroch obrancov tímu, ale zatiaľ mu chýba väčšia podpora ofenzívy," skonštatoval web CBS Sports.Brankár Tampy Bay Andrej Vasilevskij pochytal všetkých 29 striel, ktoré na neho smerovali a pripísal si druhý shutout v play-off v kariére. Súperom "bleskov" v semifinále konferencie bude lepší zo súboja Carolina - Nashville. Hurricanes vedú nad Predators 3:2 na zápasy, ale vo štvrtok budú mať výhodu domáceho ľadu hráči Nashville."Máme najlepšieho brankára na svete, ktorý súperovi zabuchol dvere. Celé mužstvo však predviedlo najlepšiu hru vtedy, keď to najviac potrebovalo. Tak to robia skúsené tímy. Nepáčilo sa nám, ako sme hrali v predchádzajúcom zápase (prehra 1:4 - pozn.), preto sme sa rozhodli pozdvihnúť našu hru. A to sa aj podarilo. Bol to plnokrvný 60-minútový výkon," zhodnotil kapitán Tampy Bay Steven Stamkos , autor presilovkového gólu na 2:0.Florida vstupovala do vyraďovacej časti z vyššej pozície ako Tampa Bay, ale naďalej platí, že "Panteri" dosiaľ naposledy vyhrali sériu play-off ešte v roku 1996. Vtedy sa dostali aj so slovenským obrancom Róbertom Švehlom v zostave až do finále, kde nestačili na hráčov Colorada."Utvorili sme si pár dobrých príležitostí, mali sme solídne akcie, ale nedokázali sme zlomiť brankára Vasilevského. Bol dnes večer vynikajúci," uznanlivo uviedol tréner Floridy Joel Quenneville.Aj z druhej dvojice vo Východnej divízii NHL postúpil do 2. kola play-off nižšie postavený tím po základnej časti. New York Islanders proti Pittsburghu využil výhodu domáceho ľadu a po triumfe 5:3 ovládol sériu 4:2 na zápasy. Dvoma gólmi a asistenciu sa na tom podieľal Brock Nelson. Hostia viedli 2:1, aj 3:2, ale domáci v 29. min v rozpätí trinástich sekúnd otočili na 4:3 a o čosi neskôr pridali aj piaty gól."Ostrovania" v 2. kole vyzvú "medvede" z Bostonu. "Keď si všetci na ľade plnia to, čo majú, dá sa dosiahnuť veľa. Ak sa ponáhľaš, choď sám, ale nič nedosiahneš. Ak sa chceš dostať ďaleko, dosiahneš to len s ostatnými v tíme. Táto partia hráčov verí v silu svojej partie," zamyslel sa tréner NY Islanders Barry Trotz na webe NHL.