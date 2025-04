Finále play-off extraligy – štvrtý zápas: Hokejisti Košíc zvíťazili na ľade Nitry 3:2 a vo finálovej sérii extraligy vyhrávajú 3:1 na zápasy.

O zisku titulu môžu rozhodnúť už v piatok, keď je v Košiciach na programe piaty finálový zápas.

Košice vstúpili do zápasu efektívne a skórovali už v 2. minúte, keď Tomáš Mikúš využil presilovú hru po faule Lukea Greena. Náskok navýšil v 10. minúte Mário Lunter.

Nitra dokázala znížiť v 33. minúte, keď sa po teči presadil Filip Bajtek. O štyri minúty neskôr vyrovnal v presilovej hre Josh Passolt.

Košice si však vedenie vzali späť ešte pred koncom druhej tretiny – v 39. minúte skóroval Šimon Petráš.

V tretej tretine mali domáci možnosť vyrovnať počas presilovej hry, no tú nevyužili. Naopak, ohrozili súpera pri vlastnom oslabení v 50. minúte, keď sa do šance dostal Tomáš Pobežal, jeho strelu zastavila žŕdka.

V záverečnej presilovke a následnej hre bez brankára sa už domáci k výraznejšiemu tlaku nedostali. (tasr)

Finále play-off extraligy – štvrtý zápas:

HK Nitra – HC Košice 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

Góly: 33. Bajtek (Vitaloš, Stacha), 36. Passolt (Gill, Green) – 2. Mikúš (Archambault, Martel), 10. Lunter (Mikúš, Parlett), 40. Petráš (Pollock, Gildon). Rozhodcovia: Crman, Štefik – Gegáň, Stanzel, vylúčení 6:6 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 3600 divákov (vypredané).

(stav série: 1:3)

hlasy po zápase (zdroj: TASR):

Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Určite sme vstúpili do zápasu lepšie ako včera, čo sa týka pohybu a agresivity. Paradoxne súper dal dva góly. V druhej tretine sme to vyrovnali, mali sme momentum, hrali sme presilovku.

Namiesto gólu alebo toho, že tretina skončila 2:2, sme išli do oslabenia a súper odskočil. V tretej tretine bola snaha a momenty, keď sa dalo vyrovnať, žiaľ, nepodarilo sa nám to. Séria je 3:1 a spravíme maximum pre to, aby sme to vrátili späť do Nitry.“

Dan Ceman, tréner Košíc: „Predviedli sme skvelú prvú tretinu. Boli sme naozaj sústredení. V Nitre sa hrá mimoriadne ťažko, je tu hluk fanúšikov a súper sa snažil o tvrdú fyzickú hru. Vedeli sme, že to príde a boli sme veľmi pokojní a sebavedomí. Bránili sme dobre a inteligentne. Skvelá práca v bránkovisku a nedovolili sme im takmer žiadne dorážky. Veľký podiel na tom má brankár Janus.“

Šimon Petráš, útočník Košíc a autor víťazného gólu: „Čakali sme tlak od Nitry, hrali doma a pred plným hľadiskom, ktoré ich tlačí dopredu. Celkom dobre sme to ustáli a potom sme udreli. Môj gól bol samozrejme dôležitý. Mali sme presilovku a bol som aj s inou formáciou na ľade, ako hrávam inokedy. Videl som priestor, že sa mi môže puk odraziť, čo sa aj stalo, tak som si ho rýchlo prikopol a zakončil.“