NHL: Slafkovského Montreal prehral s Washingtonom aj druhý zápas v play off

Hokejisti Los Angeles zvíťazili nad Edmontonom 6:2 v druhom zápase 1. kola play off NHL a v sérii hranej na štyri víťazné zápasy vedú už 2:0. Rovnaký stav je aj sérii Washington - Montreal po tom, čo Capitals v nočnom zápase triumfovali 3:1. Slovenský útočník Juraj Slafkovský v drese hostí nebodoval. Do štatistík mu pribudli dva mínusové body a s piatimi strelami bol najaktívnejší zo všetkých hráčov zápasu.





Canadiens išli do vedenia v 22. minúte, keď sa presadil Christian Dvorak. Obrana domácich na čele s brankárom Loganom Thompsonom im však už viac nedovolila. Capitals už krátko na to otočili skóre dvomi gólmi, ktoré delilo iba 60 sekúnd. Najskôr sa presadil Connor McMichael, na ktorého nadviazal Dylan Strome. McMichael neskôr uzavrel skóre do prázdnej bránky. Slafkovský nastúpil tradične na krídle prvej formácie Canadiens. Na ľade strávil 22:33 minút a prezentoval sa aj tromi bodyčekmi. V tretej tretine v snahe cloniť Thompsonovi vo výhľade zdvihol nohu a zasiahol ho korčuľou do ruky. Brankár domácich napokon pokračoval v zápase a bol veľká opora svojho tímu. Zneškondil 25 striel Montrealu vrátane 14 v tretej tretine. Nadviazal tým na výkon z prvého zápasu (3:2 pp, 33 zákrokov) a po dvoch dueloch play off má 95,1-percentnú úspešnosť zákrokov. „Toto je presne ten „LT,“ ktorého sme videli v základnej časti a ktorému veríme od začiatku sezóny. Cítiť z neho istotu a energiu v každej situácii. V tretej tretine nás udržal v hre niekoľkými dôležitými zákrokmi,“ uviedol tréner Washingtonu Spencer Carbery podľa nhl.com.Montreal, pre ktorý je to prvá play off od roku 2022, dopláca podľa trénera Martina St. Louisa na menej skúseností s vyraďovacou časťou. „Máme za sebou dva zápasy a skúsenosti, ktoré v nich naši hráči získali, sa nedajú kúpiť. Bojovali sme, no boli momenty, ktoré nás zrazili a stáli nás zápas. Náš tím sa však nevzdáva a ukázal to tým, že si v tretej tretine vytvoril veľa šancí. Snažili sme sa dostať zápas do predĺženia rovnako ako v prvom zápase, no nevyšlo to,“ konštatoval St. Louis. Kormidelník Montrealu spravil v snahe zvrátiť zápas niekoľko zmien v zostave. V tretej tretine posadil útočníka Patrika Laineho, ktorý mal dovtedy jednu strelu. V predošlom zápase mal dva mínusové body, asistenciu a päť striel. Fín s povesťou strelca strelil v uplynulých jedenástich zápasoch jeden gól. „Takéto rozhodnutia patria k práci trénera. V tretej tretine som zredukoval nasadzovanie niektorých hráčov. Hrali sme s tými, o ktorých som si myslel, že by nám mohli pomôcť zvrátiť zápas,“ priznal St. Louis. Juraj Slafkovský odohral v prvom zápase 19:31 min., v druhom 22:33, no ani jeho celkovo 9 striel (4+5) neviedlo ku kanadskému bodu. Canadiens veria, že na domácom ľade vyrovnajú stav série a povzbudzujúci je pre nich aj fakt, že sa favoritovi herne vyrovnali. „Áno, môžeme na tom stavať. Každý z nás však musí byť lepší, počnúc mnou. V ďalšom zápase musíme doma ukázať väčšiu energiu a iný štýl hry. Vieme, akým spôsobom oni hrajú. My musíme hrať tvrdšie a to sme dnes neurobili,“ konštatoval Slafkovský.Jeho krajan z tímu Capitals Martin Fehérváry už v prebiehajúcej sezóne do hry nezasiahne, po operácii menisku sa pre neho predčasne skončila. Najvyššie nasadený tím Východnej konferencie Washington vedie nad Montrealom už 2:0 na zápasy. Tretí duel je na programe v noci na sobotu v montrealskom Bell centre.Úspešným domácim dvojzápasom vstúpili do play off aj hráči Los Angeles. K presvedčivému triumfu nad Edmontonom 6:2 ich nasmerovala dvojica štvorbodových útočníkov Anže Kopitar (1+3), Adrian Kempe (2+2). Kings vedú nad Oilers 2:0. Ako rozhodujúce sa ukázali presilovky. „Olejári“ nevyužili ani jednu z troch, Kings vyťažili tri góly z piatich početných výhod. „Význam špeciálnych tímov je v play off ešte väčší. Ak jedno mužstvo skóruje v presilovkách a zároveň ubráni oslabenia, je na koni a väčšinou to vedie k víťazstvu,“ povedal útočník Edmontonu Corey Perry. Jedným z presilovkových strelcov „kráľov“ bol bývalý obranca Nových Zámkov Brandt Clarke, ktorý svojím prvým gólom v play off otvoril skóre. „V presilovkách sme vyzerali naozaj dobre. Hrali sme dobre v priestoroch pred bránkami a predviedli sme tímový výkon. Cítime veľkú motiváciu a odráža sa to aj na ľade,“ konštatoval Clarke. O motivácii Kings niet pochýb, keďže práve s Edmontonom prehrali v prvom kole play off v uplynulých troch sezónach. Tentoraz sú blízko k tomu, aby vyradili vlaňajšieho finalistu.Oilers prehrávajú v sérii už 0:2, pričom v oboch zápasoch dostali po šesť gólov (5:6, 2:6). „Mali sme hlad za víťazstvom, no náš výkon musí byť lepší. Musíme hrať inak, očividne to dnes nestačilo. Nie je to nič, s čím by sme sa nedokázali vyrovnať. Musíme nájsť spôsob ako zvíťaziť a to čo najskôr,“ uviedol útočník Edmontonu Leon Draisaitl, ktorý strelil prvý gól svojho tímu a skóroval v druhom zápase po sebe.Bývalý hráč Dallasu Valerij Ničuškin otvori v 9. minúte skóre tretieho zápasu štvrťfinále Západnej konferencie, no viac gólov už hráči Colorada nepridali. Stars v tretej tretine vyrovnali a o ich triumfe rozhodol Seguin a vďaka nemu sa Dallas dostal do vedenia 2:1 v sérii. Jednou z hlavných udalostí noci bol návrat švédskeho útočníka Gabriela Landeskoga do zostavy Colorada. Bol to pre neho prvý zápas v NHL od triumfu v Stanleyho pohári na jar 2022.

1. kolo play off NHL /na 4 víťazstvá/



štvrťfinále Východnej konferencie



druhý zápas



Washington Capitals - Montreal Canadiens 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)d



Góly: 24. McMichael (Raddysh), 25. Strome (Beauvillier, Leonard), 60. McMichael (Dubois, Wilson) - 22. Dvorak (Anderson, Gallagher). Brankári: Thompson - Montembeault, strely na bránku: 32:26.



/stav série: 2:0/







štvrťfinále Západnej konferencie



druhý zápas



Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)



Góly: 9. Clarke (Foegele, Danault), 25. Byfield (Gavrikov, Foegele), 31. Kuzmenko (Kempe, Kopitar), 47. Kempe (Kopitar), 50. Kopitar (Fiala, Kempe), 52. Kempe (Kuzmenko, Kopitar) - 34. Draisaitl (Klingberg), 45. Arvidsson (Kulak, Podkolzin). Brankári: Kuemper - 51. S. Skinner (51. Pickard), strely: 31:26.



/stav série: 2:0/







tretí zápas



Colorado Avalanche - Dallas Stars 2:1 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 9. Ničuškin (Girard, Malinski) - 50. Benn (Harley, Granlund), 66. Seguin (Marchment, Rantanen). Brankári: Blackwood - Oettinger, strely na bránku: 28:28.



/stav série: 1:2/





Slovák v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 22:33 0 0 0 -2 5 0



/pozn.: počet odohraných minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/