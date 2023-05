Finalistky súťaže Miss Slovensko 2023 majú za sebou sústredenie v horúcom Ománe plné natáčania a fotenia

Vstávali poriadne skoro

Pohybové aj mediálne tréningy

15.5.2023 (SITA.sk) - Finalistky Miss Slovensko 2023 absolvovali sústredenie v Ománe v päť hviezdičkovom hoteli Salalah Rotana Resort. Po dvoch rokoch pandémie tak dostali súťažiace možnosť vycestovať do zahraničia a užiť si slnečné lúče, piesočné pláže a prírodné scenérie.Na sústredení v Ománe dievčatá natočili zábery pre televízne upútavky a finálový večer pod vedením riaditeľa súťaže Michaela Kováčika a televízneho režiséra Lukáša Kodoňa. Finalistky natočili aj zaujímavé rozhovory pre televízny finálový večer televízie Joj.Sústredenie v exotike absolvovala aj aktuálne úradujúca Miss Slovensko 2021 Sophia Hrivňáková, ktorá sa aktívne pripravuje na svetovú súťaž Miss World. V tlačovej správe o tom informovala PR manažérka projektu Miss Slovensko Silvia Paprancová.„Sústredenie v Ománe dopadlo nad očakávania a ja som rád, že sme stihli natočiť a nafotiť všetko, čo sme potrebovali. Dievčatá a celý tím pristupovali k práci zodpovedne a profesionálne, a to aj napriek skorému každodennému vstávaniu o 3:30," uviedol Kováčik a doplnil, že o krásu a kvalitu vlasov finalistiek sa denne staral tím profesionálov zo salónov DNA Beauty a tiež profesionálne vizážistky GOSH Copenhagen, ktoré dokázali vyčarovať dokonalý makeup, a to aj napriek náročným podmienkam v horúcom Ománe.Eleganciu a osobnosti dievčat zvýraznili stylingy od stylistu Alexa Lindova. Najzaujímavejšie príležitosti pre točenie a fotenie sa finalistkám ponúkli pri východe slnka na pláži či v unikátnej arabskej architektúre.V spojení s prostredím Ománu modely od značiek a módnych dizajnérov Veroniky Kostkovej, Petry Weingart, ORVO - SOM store a Lvítza pôsobili zmysluplne a exkluzívne. Tieto momenty zachytila svojim objektívom aj fashion fotografka Mafin Laurincová.Príprava na finále zahŕňala aj precíznu pohybovú prácu a nácvik elegantných choreografií pod vedením Petra Varadyho. Ladné kroky po pomyselnom móle sa striedali s rozcvičkami jogy, tai chi a harmonizácie tela i mysle.Dôslednú prípravu doplnili aj mediálne tréningy s televíznou reportérkou a moderátorkou Alexandrou Pavlovič Hinkovou. Dievčatá sa tak každým dňom zlepšujú v komunikácii, suverenite prejavu a vo vystupovaní.Tím projektu Miss Slovensko a finalistky stihli počas náročného programu sústredenia aj malý výlet a zoznámili sa s kultúrou. Navštívili prírodný park Ayn Razat, obľúbené mesto Salalah a tiež hlavné mesto provincie Dafár.Nechýbala ani návšteva tradičného bazáru Haffah Souk s neodmysliteľnou vôňou kadidla a množstvom tradičných výrobkov. Cestovateľský zážitok a servis finalistkám zabezpečila kancelára Hydrotour, ktorá je dlhoročným partnerom projektu.