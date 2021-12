Financie: Predvianočné nákupy sa vo veľkej miere zrejme presunú na internet

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Predvianočné nákupy sa vo veľkej miere zrejme presunú na internet. Ako ďalej pre agentúru SITA povedal generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Michal Čarný, Slováci si zvykli na online nákupy najmä počas pandémie. Len v roku 2020 narástol obrat e-commerce o 47 % a v tomto roku tento rast podľa neho pokračoval."Za prvé tri štvrťroky sme zaznamenali 15-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom," skonštatoval Čarný. Z ich posledného prieskumu zároveň zistili, že na internete nakupuje aspoň občas 91 % Slovákov. Pokiaľ ide o spôsob platenia na internete, Slováci uprednostňujú platby kartou. "Platba na dobierku v hotovosti zaznamenala v posledných dvoch rokoch najvýraznejší prepad, zatiaľ čo v roku 2019 ju uprednostňovalo 39 % ľudí, v tomto roku už to bolo len 21 %," povedal Michal Čarný.Sviatky sa nesú aj v znamení požičiavania si. V krajnom prípade môžu klienti využiť kreditnú kartu alebo povolené prečerpanie na účte. "Výber toho najlepšieho riešenia závisí od rôznych faktorov, napríklad koľko peňazí klient potrebuje, ako rýchlo ich vie splatiť, či potrebuje zaplatiť hneď v danej chvíli a ďalších," povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.Pri porovnaní povoleného prečerpania a kreditnej karty je nákup darčekov podľa nej určite výhodnejší cez kreditnú kartu. Má výhodu v tom, že peniaze sú k dispozícii rýchlo a bez úroku v rámci bezúročného obdobia. Pri využití povoleného prečerpania platí klient úroky okamžite od prvého dňa. "Ak ste disciplinovaní, a po Vianociach celú dlžnú sumu na kreditnej karte splatíte, nestojí vás to nič navyše. Ak sa vám dlh splatiť nepodarí, mali by ste vedieť, že na kreditkách môžu byť úroky aj vyššie," dodala Cesnaková.Kreditné karty Slováci podľa Čarného vnímajú ako rezervné prostriedky, ktoré použijú v prípade potreby, alebo v prípade, že nebudú môcť zaplatiť svojou debetnou kartou. "Primárne ľudia však používajú kreditné karty ako svoj hlavný platobný nástroj preto, aby si oddelili svoje každodenné útraty od bežného účtu a mali lepší prehľad," skonštatoval Čarný.Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu 365.bank predpokladá, že budú ľudia k téme úverov pristupovať opatrnejšie. Dnes majú ľudia podľa PR manažérky 365.bank Lindy Valko Gálikovej tendenciu investovať peniaze do toho najnutnejšieho. Vyhýbajú sa podľa nej luxusu v podobe dovoleniek či darčekov, ktoré nie sú v aktuálnej situácii natoľko potrebné.Dôležité je si podľa Gálikovej uvedomiť, že spotrebiteľské úvery by mali slúžiť na financovanie dlhodobejších potrieb klienta. "Financovanie Vianoc by nebolo prejavom správneho prístupu k financiám," hovorí Gáliková. Ľudia by si mali podľa Tatra banky dávať pozor na to, aby parametre úveru boli primerané možnostiam klienta a jeho veku s ohľadom na pravidelnosť príjmu, teda aby klient bol schopný splácať úver aj v prípade výpadku príjmu. "Dôležitým parametrom, ktorý by klienti mali brať do úvahy pri rozhodovaní sa o výhodnosti úveru, je RPMN, čiže ročná percentuálna miera nákladov," uviedla Tatra banka.Informačný servis