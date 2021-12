Zelenskyj sa stretol so svojimi vojakmi a tvrdí, že ukrajinské sily sú schopné odraziť inváziu Moskvy

Obrana pred ruským agresorom

Putin sa obáva rozšírenia NATO

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok stretol s príslušníkmi tamojšej armády.Počas návštevy uviedol, že ukrajinské sily sú schopné odraziť možnú inváziu Moskvy, keďže v ostatnom čase v regióne stúpa napätie pre zhromažďovanie ruských jednotiek v blízkosti hraníc s Ukrajinou.Kyjev i Západ sa obávajú, že ruská vojenská aktivita by mohla byť predzvesťou na plány Kremľa zaútočiť na svojho suseda.Táto téma by mala dominovať utorňajšiemu telefonátu medzi prezidentmi USA a Ruska - Joeom Bidenom a Vladimirom Putinom.Zelenskyj ocenil ukrajinskú armádu ako "vysoko schopnú a organizovanú“ a dodal, že má schopnosti na vykoľajenie akýchkoľvek expanzívnych plánov nepriateľa.„Ukrajinskí vojaci pokračujú v plnení svojej najdôležitejšej misie – chrániť slobodu a suverenitu štátu pred ruským agresorom,“ povedal Zelenskyj, ktorý si počas návštevy jednotiek v blízkosti separatistického konfliktu na východe krajiny obliekol vojenskú uniformu.Predstavitelia amerických tajných služieb pred niekoľkými dňami zistili, že Rusko zhromaždilo v blízkosti svojich hraníc s Ukrajinou približne 70-tisíc vojakov a už začiatkom budúceho roka by údajne mohlo uskutočniť možnú inváziu.Moskva poprela plány na útok na Ukrajinu a tvrdí, že Kyjev a Západ sa snažia pošpiniť Rusko.Putin zároveň vyzval Západ, aby poskytol záruky, že sa Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) nebude rozširovať smerom na ukrajinské územie.