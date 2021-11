Finančná injekcia pre cestovný ruch a gastro bude pokračovať, o podporu môžete požiadať aj spätne

Spätná finančná podpora

Otvorí sa ďalšia výzva

19.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) potvrdilo, že bude pokračovať v poskytovaní štátnej pomoci pre cestovný ruch a gastro na zmiernenie následkov pandémie koronavírusu.Dôvodom novej tzv. jesennej pomoci je aktuálna nepriaznivá epidemiologická situácia, pre ktorú sú, resp. budú zatvorené či obmedzené viaceré služby v tomto sektore. Týka sa to najmä okresov v čiernej farbe podľa COVID automatu.Oprávnené obdobie pre doterajšiu malú a veľkú schému pomoci odvetviu cestovného ruchu a gastra platí od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021.Subjekty mohli a ešte môžu žiadať aj spätne o finančnú podporu v celkovom objeme 257 miliónov eur, z toho v rámci malej schémy vo výške 220 miliónov eur pri limite do 200-tisíc eur na žiadateľa a vo veľkej schéme za 37 miliónov eur s limitom do milióna eur na subjekt.„S príchodom tretej vlny sme uvažovali nad tým, ako pomôcť. Keď skončí november, otvoríme výzvu na mesiace september, október, november, kedy bude možné žiadať o pomoc za tieto mesiace s rovnakými pravidlami, ako to bolo doteraz,“ informoval minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina).V rámci tejto pomoci s limitom do 200-tisíc eur na žiadateľa by malo byť k dispozícii spolu približne 26 miliónov eur. Ide o doteraz nevyužité finančné prostriedky z celkovej sumy na podporu cestovného ruchu a gastra. Podmienkou čerpania pomoci na kompenzáciu časti fixných nákladov zostáva pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým mesiacom predpandemického roku 2019.