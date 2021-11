Nezamestnanosť na Slovensku klesla pod 7 percent, ekonomiku sa počas pandémie podľa Krajniaka podarilo ochrániť

Slovenská ekonomika funguje

Pozitívny trend na trhu práce

povedal.

Situácia sa podľa neho zlepšuje na Gemeri, aj na celom východnom Slovensku. Miera nezamestnanosti však podľa ministra klesá na celom Slovensku, keďže miera nezamestnanosti sa v októbri znížila v 75 okresoch.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2021 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v októbri klesla o 0,30 percentuálneho bodu na 6,79 percenta. Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).Miera evidovanej nezamestnanosti bola pritom naposledy pod hranicou siedmich percent v apríli minulého roka, keď dosiahla 6,57 percenta.„Napriek tomu, že nám prišla jesenná pandemická vlna, tak sme išli o 0,3 percentuálneho bodu v miere evidovanej nezamestnanosti dole," povedal minister.Krajniak upozornil aj na to, že úradom práce sa darí absolventov škôl umiestňovať na trhu práce. Medziročne podľa neho miera evidovanej nezamestnanosti v minulom mesiaci klesla o 0,56 percentuálneho bodu. Celková miera nezamestnanosti podľa Krajniaka išla tiež nadol, a to zo 7,78 percenta na 7,49 percenta.„Od roku 2000 v októbri nebol nižší počet uchádzačov, ktorí sa prišli prihlásiť na úrady práce, ako bol v októbri 2021," upozornil šéf rezortu práce a sociálnych vecí. Podľa neho to svedčí o tom, že slovenská ekonomika funguje a vláde sa ju podarilo počas pandémie čo najviac ochrániť.Miera nezamestnanosti tiež podľa Krajniaka počas minulého mesiaca klesla aj v desiatich okresoch s najvyššou mierou nezamestnanosti. „Nezamestnanosť nám klesá o viac ako tisíc ľudí aj v týchto desiatich okresoch,"Pozitívny trend na trhu práce sa podľa Krajniaka prejavuje aj v hromadných prepúšťaniach. Kým za minulý rok od januára do októbra evidovali úrady práce 84 hromadných prepúšťaní, pri ktorých bolo ohrozených 9,2 tisíca ľudí, za január až októbra tohto roka nahlásili zamestnávatelia 44 hromadných prepúšťaní s počtom 7-tisíc ohrozených pracovných miest. „Verím, že tento trend dokážeme zachovať," povedal.