Finančná pomoc pre Američanov sa pozdrží, na šeky musia dopísať Trumpovo meno

15.4.2020 - Na šekoch, ktoré by mali dostať v najbližších dňoch milióny Američanov v rámci finančnej pomoci pre ľudí, na ktorých ekonomicky doľahla pandémia koronavírusu, bude uvedené aj meno amerického prezidenta Donalda Trumpa.Ako v stredu informovali americké médiá, Trump prišiel s týmto "nápadom" na poslednú chvíľu, pričom podľa predstaviteľov amerického federálneho Finančného úradu sa vďaka nemu posielanie prvého balíku pomoci podľa všetkého pozdrží."Je to úplne bezprecedentné. Dane a platby by mali byť nepolitické," komentovala Trumpovo rozhodnutie bývalá vysokopostavená predstaviteľka Finančného úradu Nina Olson.Americké médiá pripomínajú, že finančnú pomoc občanom zasielala americká vláda aj v minulosti, ale nikdy nebola spojená s menom vtedajšieho prezidenta.Podľa demokratov sa takto Trump snaží posilniť si pozície pred novembrovými prezidentskými voľbami. Finančná pomoc vo výške 1 700 dolárov pôjde v prvej vlne 70 miliónom Američanov."Dostanete vaše peniaze neskoro, pretože prezident si myslí, že je dôležitejšie, aby mal svoje meno na šekoch, ako to, aby ste boli schopní zaplatiť včas svoje účty," komentoval Trumpovo rozhodnutie demokratický senátor Brian Schatz.Jeho kolega zo Senátu, Chris Murphy z Connecticutu, pri tejto príležitosti parodoval Trumpovo ústredné heslo "Amerika na prvom mieste": "Trump na prvom mieste, Amerika na druhom," napísal na sociálne siete.