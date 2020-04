Úrady práce by mali vyplatiť prvé príspevky na pomoc zamestnávateľom aj živnostníkom

Chyby pri povinných údajoch

15.4.2020 - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už spracovali prvé žiadosti o príspevky na udržanie zamestnanosti v rámci prvej pomoci zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO."Žiadateľom, ktorí zaslali správne vyplnené dokumenty, už zasielajú dohody o poskytnutí finančného príspevku," uviedla v tlačovej správe z tlačového a komunikačného odboru rezortu práce a sociálnych vecí.Po ich podpísaní, doručení príslušnému úradu práce a zverejnení v Centrálnom registri zmlúv im úrady následne zašlú na účet schválené financie na náhradu mzdy alebo straty príjmu zo zárobkovej činnosti.Od 6. apríla tohto roka prijali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na špeciálne adresy 22 524 emailových podaní so žiadosťami a výkazmi, z nich však iba 11 756 bolo správne vyplnených. Vo zvyšných sa vyskytovali závažné chyby pri povinných údajoch."Vyzývame záujemcov o príspevky, aby si pozorne preštudovali všetky zverejnené dokumenty na našej stránke www.pomahameludom.sk. Je dôležité, aby si okrem oznámenia o možnosti predkladania žiadostí a podmienok pre získanie príspevku pozorne preštudovali aj pomôcky k vypĺňaniu žiadosti a výkazu,“ upozornil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.Správne vyplnenie potrebných dokumentov totiž podľa rezortu práce urýchli celý proces získania príspevku.Ak záujemca ani po preštudovaní zverejnených dokumentov nevie úplne vyplniť žiadosť a výkaz, má podľa Husárovej k dispozícii špeciálne zriadenú infolinku +421 2 2211 5656. Tá poskytuje poradenstvo výlučne k projektu prvej pomoci, a to počas pracovných dní od 6:00 do 22:00.Zaslané žiadosti a výkazy úrady práce, sociálnych vecí a rodiny postupne spracúvajú. V prípade chýb v potrebnej dokumentácii žiadateľa spätne kontaktujú pre doplnenie, resp. úpravu žiadosti."Žiadateľom, ktorí zaslali správne vyplnené dokumenty, pošlú úrady dohodu o poskytnutí finančného príspevku poštou alebo do elektronickej schránky. Dohody zaslané poštou je potrebné podpísať a zaslať naspäť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne ich môžu doniesť do podateľne toho úradu osobne,“ informoval minister Krajniak.Pri komunikácii prostredníctvom elektronickej schránky je podľa ministerstva práce dôležité postupovať podľa návodu, ktorý bude zverejnený na stránke www.pomahameludom.sk. V niektorých prípadoch, pre urýchlenie vyplatenie príspevkov, pozvú úrady práce žiadateľov podpísať dohody osobne na úrad, za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca tohto roka.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu.Od 6. apríla tohto roka prijímajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od 8. apríla môžu o pomoc žiadať aj SZČO.Vláda v utorok schválila rozšírenie sociálnej pomoci o ďalšie dve opatrenia pre tých, ktorí aktuálne nemajú nárok na prvú pomoc od štátu. Pôjde napríklad o SZČO, ktoré neplatia odvody na nemocenské a dôchodkové poistenie, jednoosobové s.r.o. alebo tzv. dohodárov. Príspevky na mzdy budú môcť žiadať aj veľkí zamestnávatelia, a to bez ohľadu na počet zamestnancov.2