Finančná situácia samospráv je zlá. Podľa Bôžika im chýba pol miliardy eur

Chýba pol miliardy

Problémy nemožno donekonečna odkladať

28.2.2024 (SITA.sk) - Slovenské samosprávy sú v zlej finančnej situácii. Na stredajšom brífingu v Ružomberku to skonštatoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik . Na účty miest a obcí prišiel vo februári o desať percent nižší príjem z podielových daní v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.Potreba dofinancovania samospráv zo strany štátu je podľa Božika vyčíslená na 500 miliónov eur.„Samosprávy už v tomto kalendárnom roku znášajú celoročné zvýšenie platov, ktoré bolo minulý rok rozdelené do dvoch etáp, do januára a septembra. Zároveň zvýšenie minimálnej mzdy a jej jednotlivých úrovní od začiatku roka 2024 spôsobilo opäť zmeny platov aj u zamestnancov verejnej správy," skonštatoval Božik.Desaťpercentné februárové zníženie podielovej dane je dôkazom prehlbujúcich sa problémov samospráv.„Samosprávy pri prijímaní rozpočtov znižovali prímy i výdavky v nádeji, že dofinancovanie vyrieši ich pretrvávajúce problémy. Uvedomujeme si potrebu konsolidácie verejných financií v dôsledku prijatých opatrení predchádzajúcou vládou, ale problémy samospráv sa nedajú donekonečna riešiť tým, že sa budú odkladať," dodal Božik.