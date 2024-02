Renomovaný šéfkuchár Martin Novák je ambasádorom prémiovej značky spotrebičov Miele

28.2.2024 (SITA.sk) -Martina Nováka pozná väčšina Slovákov najmä z televíznej šou "Na nože," v ktorej pomáha slovenským reštauráciám prekonať výzvy a problémy. Na obrazovkách sa objaví aj v najnovšej sérii Let's Dance. Jeho tvár sa objavuje aj v prestížnych kulinárskych súťažiach ako napr. Kuchár roka, ktorú organizuje bedeker Gurmán na Slovensku, kde sa minulý rok umiestnil na druhej priečke. Jeho talent a vášeň pre kulinárske umenie ho tiež minulý rok priviedli k spolupráci so značkou Miele.Martin Novák, rodák z Bratislavy, získal svoje renomé ako jeden z najlepších kuchárov na Slovensku. V novembri 2023 si otvoril vlastnú prevádzku Søgu v Bratislave. Od roku 2019 stál na čele kuchyne v oceňovanej reštaurácii Zámok Šimák v Pezinku, a pôsobil aj v populárnych bratislavských podnikoch ako Fach či Lemon Tree Sky bar & restaurant. Jeho kuchárske umenie ocenili nielen návštevníci, ale aj členovia holandskej a britskej kráľovskej rodiny, pre ktorých pripravoval exkluzívne gastronomické zážitky. Aj preto bola spolupráca so značkou Miele preňho prirodzeným krokom."Je pre mňa cťou byť ambasádorom Miele, spoločnosti, ktorá sa rovnako ako ja, zaviazala k výnimočnosti a kvalite vo všetkom, čo robí. Spolupráca s Miele začala prirodzene, keď sme objavili vzájomnú vášeň pre inovácie a nekompromisný prístup k dokonalosti v kuchyni. Už od nášho prvotného stretnutia sme cítili synergický potenciál, ktorý nám umožňuje vytvárať niečo naozaj jedinečné," uviedol na margo spolupráce šéfkuchár Martin Novák."Sme nadšení, že sa Martin Novák stal súčasťou našej Miele rodiny. Jeho vášeň a inovatívny prístup k príprave jedál nás inšpiruje a tešíme sa, že môžeme spolu s ním prinášať nové a inovatívne koncepty do sveta kulinárstva a vytvárať nezabudnuteľné gurmánske zážitky," povedal Josef Jelínek, CEO Miele pre Českú republiku a Slovensko.Spoločnosť Miele je považovaná za špičku v oblasti domácich spotrebičov. Je nemeckým rodinným podnikom so širokou globálnou prítomnosťou a viac ako sto ročnou históriou inovácií a záväzku k výnimočnosti, vďaka čomu sa Miele stala dôveryhodnou značkou pre náročných spotrebiteľov po celom svete. Tento rok spoločnosť oslavuje svoje 125. výročie, a už od svojho začiatku je synonymom nekompromisnej kvality, špičkového dizajnu a pokrokových technológií, ktoré uľahčujú život spotrebiteľom po celom svete.Miele neustále posúva hranice v oblasti gastronómie a do sveta kulinárskych zážitkov prináša špičkové technologické riešenia a inovácie. Ako spoľahlivý partner pre profesionálnych kuchárov aj vášnivých domácich kulinárov Miele vytvára jedinečné nástroje, ktoré zdôrazňujú kvalitu, precíznosť a jedinečný zmysel pre dizajn.Zákazníci z gastronomickej oblasti oceňujú Miele nielen pre špičkové spotrebiče, ale aj pre inteligentné riešenia, ktoré uľahčujú každodenné kuchynské výzvy. Inovácie ako parné rúry, konvektomaty či vákuovače otvárajú posúvajú limity v príprave jedál, ale tiež poskytujú v domácej kuchyni možnosť experimentovať a dosiahnuť výsledky, ktoré predtým boli vyhradené len pre profesionálnych kuchárov.Informačný servis