Finančná situácia SHMÚ stále nie je vyriešená, prebiehajú diskusie medzi ministerstvami Budaja a Matoviča

25.6.2022 (Webnoviny.sk) - Diskusia o vyriešení finančnej situácie Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) stále trvá. Ako pre agentúru SITA uviedlo tlačové oddelenie envirorezortu, Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) opätovne zaslalo koncom mája na Ministerstvo financií SR žiadosť o dofinancovanie rozpočtového výpadku SHMÚ.Doplnilo, že v súčasnosti sa medzi oboma ministerstvami uskutočňujú rokovania o vhodnom spôsobe dofinancovania chýbajúcej finančnej čiastky v rozpočte ústavu. O výsledku vzájomných rokovaní plánuje MŽP informovať po ich ukončení.Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽaNO) ešte koncom apríla uviedol, že finančná situácia v SHMÚ sa musí vyriešiť v priebehu krátkeho času, pretože ústav má svoje limity. Konštatoval to s tým, že minimálne do polovice roka sa financie musia čerpať.„Celý problém vznikol tak, že SHMÚ malo rezervy, a tak minulý rok do istej miery žilo z nich. Ministerstvo financií SR mu zopakovalo rozpočet. My z ministerstva životného prostredia sme žiadali o navýšenie rozpočtu, ale ministerstvo financií šetrí a tak ako pri iných žiadostiach o navýšenie neuznalo dôvody. Tentoraz však boli dôvody rukolapné,“ priblížil Budaj.Minuloročný rozpočet podľa neho nemohol byť smerodajný, pretože sa žilo aj z ušetrených peňazí. V súčasnosti SHMÚ chýba prinajmenšom tri až 3,5 milióna eur. Tému financovania SHMÚ v apríli nevnímal ako dramatickú a poukázal na to, že v mnohých rozpočtových kapitolách vzniká v súčasnosti dočasný nedostatok.Dodal, že SHMÚ malo počas pandémie straty z dôvodu, že bratislavské letisko nevyužívalo platenú službu. Suma, ktorú SHMÚ takto získavalo, je pritom podľa Budaja takmer podobná tomu, čo teraz chýba.SHMÚ je špecializovaná organizácia vykonávajúca hydrologickú a meteorologickú službu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Činnosť SHMÚ sa riadi najmä zákonom o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe.Medzi činnosti, ktoré SHMÚ zabezpečuje, patrí spravovanie štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej siete, hodnotenie stavu a režimu vôd a ovzdušia, poskytovanie údajov a informácií o atmosfére či znečistení ovzdušia, klíme, vodných zdrojoch a rádioaktivite životného prostredia na národnej a medzinárodnej úrovni.Ústav zastrešuje aj tvorbu a distribúciu predpovedí počasia a hydrologických predpovedí a vydávanie výstrah na nebezpečné hydrometeorologické javy, smog, ozón a rádioaktívne zamorenie pre vládu, orgány štátnej správy a samosprávy, krízový manažment, verejnosť a ďalších domácich a zahraničných užívateľov.Tiež poskytuje meteorologické údaje pre civilné letectvo a údaje, informácie a know-how pre hydrometeorologickú službu Armády SR.