Matovič odpúšťa SaS posledné útoky, za posledné dni ich vraj bolo 365 (video)

Heger sa konečne vyspal

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Mali by prestať podrývačské útoky

25.6.2022 (Webnoviny.sk) - Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) vyhlásil, že si vyhodnotil všetky reakcie za posledné týždne a dal si osobný záväzok.„Mám osobný cieľ, aby sme do konca týždňa učiteľom ukázali, že nám na nich záleží,“ povedal s tým, že predstaví plán, ako sa budú zvyšovať platy učiteľov a nepedagogických zamestnancov na budúci rok.Matovič vymenoval, kde chce získať zdroje na navýšenie platov: nekradneme, šetríme a ideme po kroku podvodníkom, ktorí neplatili dane.Premiér Heger odpovedal aj na to, ako sa cíti v koalícii po tom, čo strana Sloboda a Solidarita (SaS) opäť tento týždeň oznámila, že na koaličné rady nebude chodiť. „Dnes (25. júna pozn. redakcie) ráno sa cítim, tak, že som sa konečne vyspal. Cítim sa celkom fajn,“ povedal žartovne predseda vlády.Vzápätí doplnil, že nerieši to, ako sa cíti. Spomenul, že vláda musí riešiť pandémiu, energetickú krízu a vojnu na Ukrajine. Poznamenal, že nechce nikoho kritizovať, neplače nad rozliatym mliekom a pozerá sa dopredu.Minister Matovič vyzval SaS, aby spoločne išli bojovať za ľudí. „Prestaňme bojovať proti sebe,“ povedal s tým, že si dal vypočítať útoky za posledné dni voči nemu a jeho hnutiu.Tvrdil, že ich bolo 365. „Odpúšťam,“ poznamenal a dodal, že by ale mali prestať „podrývačské útoky“.