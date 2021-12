Finančná správa bude od budúceho roka s daňovými subjektami komunikovať obojsmerne elektronicky

Doručovanie Slovenskou poštou

27.12.2021 (Webnoviny.sk) - Finančná správa bude už o niekoľko dní s daňovými subjektami komunikovať obojsmerne elektronicky za všetky druhy daní. Od 1. januára 2022 bude zasielať daňovým subjektom všetky úradné dokumenty do elektronických schránok na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS).Opätovne preto upozorňuje svojich klientov, že musia mať tieto schránky aktivované na doručovanie. Inštrukcie k aktivácii schránky ako aj k používaniu portálu nájdu na Slovensko.sk, všetky informácie k obojsmernej komunikácii sú kompletne zverejnené aj na portáli finančnej správy. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.Od začiatku budúceho roka finančná správa nebude komunikovať cez portál finančnej správy. Dokumenty bude doručovať do elektronických schránok zriadených na ÚPVS. Ak má daňový subjekt schránku na ÚPVS aktivovanú na doručovanie, bude si môcť v schránke prevziať elektronický úradný dokument odoslaný z finančnej správy.Ak ju nemá aktivovanú na doručovanie, prostredníctvom služby ÚPVS nazvanej „Centrálne úradné doručovanie“ bude zabezpečené doručovanie neelektronického rovnopisu elektronického úradného dokumentu Slovenskou poštou.Právnické osoby zapísané v Obchodnom registri majú elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie automaticky zo zákona. V prípade fyzických osôb je potrebné podať žiadosť o aktiváciu elektronickej schránky, ku ktorej sa dostanú po prihlásení sa do elektronickej schránky.Elektronická schránka bude následne aktivovaná najskôr na tretí deň od podania žiadosti. Daňové subjekty si tiež môžu nastaviť zasielanie notifikácií o novej správe v schránke na ÚPVS, aby nepremeškali úložné lehoty, a to prostredníctvom zasielania oznámenia na email alebo SMS správy.