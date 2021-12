Menili ste zdravotnú poisťovňu? Za neinformovanie svojho zamestnávateľa vám hrozí pokuta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.12.2021 (Webnoviny.sk) - So zmenou zdravotnej poisťovne sa spája povinnosť nahlásiť ju svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní. Ako ďalej informovala manažérka komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová, zmenu zdravotnej poisťovne museli klienti v minulosti nahlásiť aj bývalej zdravotnej poisťovni a odovzdať jej preukaz poistenca. Tieto povinnosti už poistenci nemajú. Informácie o zmene si poisťovne vymenia navzájom.Všeobecného lekára, ako aj špecialistu o zmene tiež informuje zdravotná poisťovňa. „Poistencom pri návšteve lekára však odporúčame overiť si, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti túto zmenu zaregistroval, aby pri preplácaní zákroku nenastali zbytočné komplikácie,“ hovorí Peterová. Ak klient zmenu poisťovne svojmu zamestnávateľovi neohlási, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou mu môže udeliť pokutu až do výšky 331 eur.„Poistenec je tiež povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorého uviedol na prihláške,“ dodáva Peterová.Zdravotná poisťovňa odporúča skontrolovať aj výšku platieb. Od januára 2022 sa totiž zvýši minimálna suma preddavkov na zdravotné odvody pre samoplatiteľov a SZČO na 79,31 eura mesačne. Pre osoby, ktoré majú nárok na zníženú sadzbu poistného, bude minimálny preddavok na zdravotné poistenie v budúcom roku na úrovni 39,65 eura. Novú výšku odvodov treba zaplatiť za január budúceho roka do 8. februára 2022.