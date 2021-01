Finančná správa bude s tajnými objednávkami pokračovať, pokúsi sa ich však obmedziť

Údaje podnikov treba chrániť

Rozbehnutý proces ešte z minulosti

4.1.2021 (Webnoviny.sk) - Finančná správa, ktorá v minulosti často čelila kritike za množstvo zákaziek na informačné systémy v utajovanom režime, zrejme od tejto praxe úplne neupustí ani po nástupe nového vedenia. Nový prezident finančnej správy Jiří Žežulka totiž tvrdí, že niektoré informačné systémy režim utajenia skutočne vyžadujú, pretože narábajú s dôležitými údajmi podnikateľských subjektov.Ako však uviedol pre agentúru SITA, finančná správa pod jeho vedením sa bude usilovať takéto zákazky minimalizovať na nevyhnutné minimum."Všeobecne môžem povedať, že niektoré informačné systémy finančnej správy musia byť skutočne v režime utajovaných skutoční, pretože ich prostredníctvom získava finančná správa zásadné údaje od podnikateľských subjektov, ktoré musíme v maximálnej miere chrániť," uviedol Žežulka pre agentúru SITA.Zároveň však dodáva, že daniari sa budú usilovať o to, aby takýchto vyhradených zákaziek bolo čo najmenej a používali sa iba v prípadoch hodných osobitného zreteľa.Utajované tendre však neboli jediným cieľom kritiky pri obstarávaniach za predchádzajúcich vedení finančnej správy. Začiatkom minulého roka si finančná správa vyslúžila dokonca viac ako polmiliónovú pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie za uzatváranie množstva dodatkov k zmluvám na dodávku informačných systémov.Úrad vtedy skúmal dodatky uzatvárané už od roku 2004 s celkovým objemom viac ako 11 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty a skonštatoval, že finančná správa nimi rozšírila rozsah pôvodnej zmluvy v podstatných náležitostiach bez uplatnenia príslušných postupov.Finančná správa už po zverejnení rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie avizovala, že sa s nim nestotožňuje, je presvedčená o zákonnosti svojich postupov a plánuje sa brániť všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami. To sa podľa Žežulku skutočne aj deje a predmetné rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie momentálne skúmajú súdy."Ide o rozbehnutý proces ešte z minulosti. Momentálne prebiehajú preskúmavania rozhodnutí na súde. Keďže ide o živú vec, ktorá je predmetom súdneho sporu, veľmi nerád by som ju komentoval, aby som medializáciou neovplyvňoval rozhodovanie súdu," dodal prezident finančnej správy.