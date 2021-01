Medzi Sencom a Trnavou sa zrazili dve škodovky, v Octavii našli aj rôzne vysielače a rušičky (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2021 (Webnoviny.sk) - Čelná zrážka dvoch vozidiel medzi Sencom a Trnavou si vyžiadala štyroch ťažko zranených. Ako informovala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, na diaľničnej ceste zo Senca v smere do Trnavy sa v nedeľu večer čelne zrazili dve autá značky Škoda."Podľa doterajších informácií z miesta dopravnej nehody viedol vodič bez vodičského oprávnenia Škodu Octavia, pričom sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu auta a nesledoval situáciu v premávke, následkom čoho prešiel do protismeru, kde prišlo k zrážke so Škodou Superb," uviedla polícia. Pri nehode sa ťažko zranili štyri osoby, ktoré záchranári previezli do bratislavských nemocníc. U oboch vodičov bol nariadený odber krvi.Pri dokumentovaní dopravnej nehody policajti vo vozidle Škoda Octavia našli a zaistili veci pochádzajúce z drogovej trestnej činnosti, ale aj rôzne vysielače a rušičky. "Podozrivý materiál bol nájdený a zaistený aj u jedného z vodičov priamo v nemocnici. Podozrivé vrecúška s bielou kryštalickou látkou a zložená bankovka s neznámou látkou boli zaslané na expertízne skúmanie," dodáva polícia.Seneckí dopravní policajti objasňujú okolnosti dopravnej nehody, bratislavskí policajti vyšetrujú podozrenie z drogovej trestnej činnosti. Škoda spôsobená dopravnou nehodou bola predbežne vyčíslená na 15-tisíc eur.