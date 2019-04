Finančná správa eviduje 13.884 žiadostí o kód na registračné pokladne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radoslav Stoklasa Foto: TASR/Radoslav Stoklasa

Bratislava 26. apríla (TASR) - V novom systéme Finančnej správy (FS) SR eKasa je v súčasnosti aktívnych približne 62.000 registračných pokladníc a FS k piatku eviduje 13.884 žiadostí o pridelenie kódu na online pripojené registračné pokladnice. Na Slovensku podnikatelia v súčasnosti používajú spolu okolo 175.000 registračných pokladníc.Firmy a živnostníci tak budú musieť v nasledujúcich dvoch mesiacoch prispôsobiť novej legislatíve takmer 100.000 registračných pokladníc.povedala hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová. Platí to aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla. Vyhnú sa tak možnému náporu počas posledných dní. Pokladnicu si po pridelení kódu môžu do 1. júla zinicializovať kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.Povinnosť pripojiť svoje registračné pokladnice na systém finančnej správy sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Každá pokladnica musí mať svoj kód, o ktorý môžu podnikatelia elektronicky žiadať od polovice marca. Väčšina z pokladníc už aktívnych v novom systéme sú virtuálne registračné pokladnice, ktoré do eKasy prešli od 1. apríla automaticky. Naopak, z 13.884 žiadostí o pridelenie kódu podnikatelia žiadajú 10.362 na elektronické registračné pokladnice a 3522 na nové virtuálne registračné pokladnice.