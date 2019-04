Odborníci diskutovali na konferencii o duševnom vlastníctve

Na snímke účastníci 19. ročníka konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku v Banskej Bystrici 26. apríla 2019. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Bratislava 26. apríla (TASR) - Počínajúc rokom 2001 je 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva. Vyhlasuje ho Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) a počas dňa sa organizujú podujatia, kampane a konferencie na podporu ochrany výsledkov tvorivosti.Cieľom je zvyšovať povedomie o úlohe duševného vlastníctva v každodennom živote a podporovať tvorivosť a prínos inovátorov k rozvoju spoločnosti a ekonomiky na celom svete. Pri tejto príležitosti zorganizoval Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici 19. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku.Nízke povedomie o duševnom vlastníctve súvisí s absentujúcim vzdelávaním v tejto oblasti naprieč celým výchovno-vzdelávacím systémom Slovenska, ale aj so súčasnou štruktúrou ekonomiky, ktorá neprispieva k presadzovanie kultúry inovácií a kreatívnosti v spoločnosti a podnikoch. V roku 2018 bol počet patentových prihlášok na Slovensku 231, pričom mierny pokles za uplynulých päť rokov reflektuje chýbajúcu systematickú podporu vedy a výskumu. Patent je výsledkom dlhodobého výskumu a na tento problém naväzujú chýbajúce inovácie, čo znižuje hodnotenie inovačného indexu Slovenska a jeho konkurencieschopnosť.uviedol Richard Messinger, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR.Úrad realizuje v školách projekty zamerané na šírenie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, ale aj v malých a stredných podnikoch v rámci diagnostiky práv duševného vlastníctva. Ambíciou by malo byť, aby tieto kompetencie získavali študenti počas vzdelávacieho procesu a do práce vstupovali už s touto elementárnou kompetenciou.Najviac využívaným predmetom ochrany je zápis ochrannej známky. Podnikatelia si tak chránia svoje služby a tovary na trhu, pričom počet podaní býva ročne okolo tritisíc. ÚPV SR okrem toho zapisuje a chráni dizajny, úžitkové vzory, označenie pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov.V roku 2019 sa Svetový deň duševného vlastníctva zameriava na tému Duševné vlastníctvo a šport. Témy predstavujú autorské práva v športe, porušovanie práv duševného vlastníctva pri organizovaní podujatí a predstavuje víťazov Národnej ceny za dizajn 2018. V prípadových štúdiách sa predstaví inovatívna patentová video technológia a aj programy pre školy.