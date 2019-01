Finančná správa koncom januára predĺži úradné hodiny

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 24. januára (TASR) - Finančná správa počas posledných januárových dní predĺži úradné hodiny na daňových úradoch a v call centre. Chce vyjsť v ústrety najmä daňovníkom, ktorí budú potrebovať vybaviť napríklad registráciu pre elektronickú komunikáciu či poradiť na tému elektronickej komunikácie s finančnou správou. Koniec januára je totiž termín na podanie daňového priznania na daň z motorových vozidiel (DzMV).informovala hovorkyňa finančného riaditeľstva Ivana Skokanová.Daňové úrady budú v pondelok a v utorok otvorené od 8.00 do 16.00 h, v stredu a vo štvrtok potom od 8.00 do 18.00 h.Call centrum finančnej správy bude k dispozícii v piatok 25. januára do 24.00, v stredu 30. januára do 19.00 a vo štvrtok 31. januára do 24.00 h. Počas ostatných dní bude call centrum finančnej správy dostupné v štandardnom režime od 8.00 do 16.00 h.dodala Skokanová.Finančná správa tiež upozorňuje, že kým daňové priznanie k DzMV sa podáva finančnej správe, daň z nehnuteľnosti sa podáva obci. Správu dane z nehnuteľností teda vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, a daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podávať obciam, nie daňovým úradom.