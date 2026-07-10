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10. júla 2026

Finančná správa obdržala informáciu o bombovej hrozbe, prijala preventívne opatrenia


Tagy: bombové hrozby

Daniari situáciu pozorne sledujú. Finančná správa SR v piatok obdržala informáciu o



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10.7.2026 (SITA.sk) - Daniari situáciu pozorne sledujú.


Finančná správa SR v piatok obdržala informáciu o bombovej hrozbe, ktorá bola smerovaná voči jej objektom a zamestnancom. Ako daniari ďalej informovali, výhražný odkaz bol slovenským orgánom postúpený prostredníctvom Interpolu Praha po tom, ako sa vyhrážka objavila v poznámke pri elektronickej objednávke zadanej českej spoločnosti. Informáciu o hrozbe prijalo Operačné stredisko Kriminálneho úradu finančnej správy, pričom v reakcii bezodkladne prijali preventívne bezpečnostné opatrenia.

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"Bezpečnosť našich zamestnancov, ako aj občanov, ktorí navštevujú naše úrady, je pre nás prioritou. V spolupráci s policajnými zložkami realizujeme všetky úkony na zaistenie bezpečnosti v dotknutých objektoch a prijali sme potrebné preventívne opatrenia. Situáciu naďalej pozorne sledujeme a všetky zistenia priebežne vyhodnocujeme," uviedol hovorca finančnej správy Daniel Kováč.


Zdroj: SITA.sk - Finančná správa obdržala informáciu o bombovej hrozbe, prijala preventívne opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bombové hrozby
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