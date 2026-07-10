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10. júla 2026

Žilinka je spoluzodpovedný za tento stav, reaguje Macko na generálneho prokurátora, ktorý sa stal terčom vyhrážok bombou


Tagy: bombové hrozby Generálny prokurátor SR

Podľa slov Macka prokuratúra a súdy "dlhodobo kolaborujú so šírením nenávisti a dokonca ju vo viacerých prípadoch aj stimulujú svojím vlastným konaním/nekonaním".  Generálnemu ...



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pavel macko predseda ods scaled 1 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Podľa slov Macka prokuratúra a súdy "dlhodobo kolaborujú so šírením nenávisti a dokonca ju vo viacerých prípadoch aj stimulujú svojím vlastným konaním/nekonaním". 


Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážajú uložením bomby nielen v budove Generálnej prokuratúry SR, ale aj u neho doma. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Polícia vykonala v budove GP SR pyrotechnickú prehliadku, ktorá sa skončila s negatívnym výsledkom.

„Smutná vizitka doby, ktorú žijeme,“ konštatoval Žilinka. Bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že v piatok krátko pred 9.00 h prijala polícia na linke 158 oznámenie, v zmysle ktorého mali zamestnanci Generálnej prokuratúry SR v Bratislave dostať výhražný email s obsahom bombovej hrozby.

„Policajti na mieste vykonali potrebné úkony, pričom sa na miesto dostavil aj policajný psovod a pyrotechnik na účel vykonania pyrotechnickej prehliadky. Tá sa skončila s negatívnym výsledkom, pričom krátko pred 10.30 h bola budova opäť sprístupnená pre zamestnancov,“ spresnila polícia. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I.

Prokuratúra a OČTK musia konať


K téme vyhrážok uložením bomby sa vyjadril aj expert na obranu a bezpečnosť Pavel Macko (DS-ODS), ktorý generálnemu prokurátorovi odkázal, že je spoluzodpovedný za tento stav.

"Proruský a prosmerácky generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý smerákom posiela smajlíky, je po vecnej kritike orgánov štátu ovládaných Smerom a Hlasom terčom vyhrážok bombou na Generálnej prokuratúre aj doma. Kam sme sa touto zámerne stimulovanou nenávisťou dostali? Toto je výsledok fašizácie spoločnosti Robertom Ficom, jeho radikálnymi kolegami a neonacistami z Republiky a ĽSNS. Bohužiaľ, Žilinka je spoluzodpovedný za tento stav," vyhlásil Macko v príspevku, ktorý zverejnil na sociálnej sieti.

Podľa slov Macka prokuratúra a súdy "dlhodobo kolaborujú so šírením nenávisti a dokonca ju vo viacerých prípadoch aj stimulujú svojím vlastným konaním/nekonaním". 

"Pán Žilinka, vitajte do "klubu". Niektorí toto zažívame už desať rokov aj kvôli Vašej arogancii a nečinnosti. Lenže na rozdiel od Vás, my ostatní nemáme ochranu ťažkoodencami. Ak ani teraz nezačne prokuratúra a OČTK razantne konať, tak radšej hneď odstúpte," odkázal Macko na záver.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka je spoluzodpovedný za tento stav, reaguje Macko na generálneho prokurátora, ktorý sa stal terčom vyhrážok bombou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bombové hrozby Generálny prokurátor SR
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