Finančná správa odhalila najväčšiu výrobňu cigariet a zabránila miliónovým únikom na daniach (video)

Rozložili celú skupinu

Pašeráctvo oberá štát o príjmy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Finančná správa v uplynulých týždňoch zabránila miliónovým únikom na daniach a cle. Na utorkovej tlačovej besede o tom informoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka . V rámci akcie Čierny Panter odhalila doteraz najväčšiu nelegálnu výrobňu cigariet v Lučenci.Kriminálny úrad finančnej správy pri zásahu zaistil 24,6 milióna kusov cigariet, vyše 44 ton tabaku vrátane strojov na výrobu cigariet. Finančná správa tak zabránila možnému úniku na dani z pridanej hodnoty a na spotrebnej dani vo výške 6 miliónov eur.„Na trestnej činnosti sa podieľalo najmenej 18 osôb, z toho 16 príslušníkov ukrajinskej národnosti a dvaja Slováci, zadržaní boli všetci priamo pri čine. Všetky zadržané osoby vzal sudca do väzby z obavy, že budú pokračovať v trestnej činnosti a taktiež, že ujdú alebo by sa mohli skrývať, aby sa vyhli trestnému stíhaniu,“ vysvetlil podrobnosti zásahu riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Miroslav Homola „Podarilo sa rozložiť celú organizovanú skupinu, ktorá na našom území vyrábala cigarety," povedal Žežulka. Cigarety mali podľa neho zrejme smerovať do štátov Európskej únie, avšak časť z nich by asi skončila na slovenskom trhu. Desiatky príslušníkov KÚFS pracovali na akcii niekoľko týždňov. Iba tento jeden záchyt v Lučenci predstavuje viac ako jednu tretinu zadržaných cigariet za posledné tri roky.„Za uplynulé dva týždne sme zadržali šesťkrát viac cigariet ako za celý uplynulý rok. Aj tento zásah dokazuje, že dosahujeme stále lepšie výsledky vo vyšetrovacej a operatívnej činnosti.“ vyhlásil prezident finančnej správy, ktorý zároveň poďakoval za spoluprácu polícii, ozbrojeným silám, hasičom aj Správe štátnych hmotných rezerv.Za prvé dva mesiace tohto roka zadržala finančná správa 65 percent z celkového počtu zadržaných cigariet v roku 2019. Podľa neho okrem spomínanej veľkej akcie išlo o ďalšie štyri veľké záchyty nelegálnych dovozov cigariet a tabaku na Vyšnom Nemeckom a na Orave.Pri prvom zásahu išlo o 844-tisíc kusov cigariet s vyčísleným colným dlhom 140-tisíc eur. Druhý zásah spočíval v odhalení 14 ton pašovaných tabakových listov. Išlo o únik na spotrebnej dani v sume 1 milióna eur. Pri treťom zásahu finančná správa zaistila 609-tisíc kusov cigariet. „Dlh bol vyčíslený vo výške 101-tisíc eur," povedal Žežulka. Štvrtý zásah znamenal odhalenie 694-tisíc kusov cigariet s dlhom 115-tisíc eur.„Finančná správa má aj svoju nekompromisnú tvár a tá prináša svoje výsledky," povedal na tlačovej besede minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Pašeráctvo podľa neho oberá štát o príjmy, a preto ocenil kroky nového vedenia finančnej správy.