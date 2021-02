Výber sudcov pre správny súd môže byť dôstojný, Kolíková odpovedala na sporné otázky

Nie vždy musí ísť o trestný čin

Schválili nových sudcov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR v utorok 16. februára rokovala o sporných otázkach výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) . Na diskusii sa zúčastnila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).Tá členom rady povedala, že výberové konanie na nový súd môže byť dôstojné, a to k všetkým uchádzačom, aj voči sudcom správneho kolégia Najvyššieho súdu SR . Práve niektorým sudcom správneho kolégia príde výberové konanie na sudcov NSS SR diskriminačné. Nesúhlasia s tým, že ak chcú pôsobiť na novovytvorenom súde, museli by opätovne prejsť výberovým konaním pred Súdnou radou SR. Navrhujú, aby ich na správny súd „preložili“.„Je veľmi dôležité, aby bolo výberové konanie zrozumiteľné sudcom správneho kolégia najvyššieho súdu. Nikdy nebolo žiadnym úmyslom predkladateľa pripraviť taký proces, ktorý by sa mohol javiť ako dehonestujúci a nedôstojný,“ pokračovala Kolíková s tým, že výber by nemal byť o preskúmavaní, či sa uchádzač vie orientovať v rôznych oblastiach správneho práva.Mal by skôr byť o tom, aby kandidáti ukázali svoje názory ku kľúčovým témam a dilemám, ktorým bude NSS SR vystavený.Členka súdnej rady a sudkyňa správneho kolégiá najvyššieho súdu Elena Berthotyová súhlasí s tým, že na prvom mieste má byť dôveryhodnosť sudcu a chápe, že to je cieľom výberového konania.„Ak existuje podozrenie, že sudcovia správneho kolégia sa dopustili či už disciplinárneho previnenia alebo trestného konania, tak prosím, aby ste aj ako členka vlády iniciovali konanie, ktoré bude smerovať voči takýmto sudcom a v konečnom dôsledku očistí nielen správne kolégium, ale aj celú justíciu,“ požiadala Berthotyová ministerku.Kolíková na to odpovedala, že ak by mala takéto jasne podložené skutočnosti, tak koná. „Ja sa domnievam, že sa nemusí vždy jednať rovno o spáchanie trestného činu. Skutočne si myslím, že cieľom bolo dať súdnej rade priestor urobiť rozhodnutie. Ak tam nebudú žiadne skutočnosti, ktoré by ukazovali na závažné pochybnosti o jednotlivých uchádzačoch, tak môže dôjsť k tomu, že všetci budú na NSS SR,“ doplnila Kolíková.Členovia súdnej rady diskutovali aj o sporných otázkach výberového konania. Napríklad o tom, či je možné obmedziť overovanie znalosti uchádzačov na verejnom vypočutí len na určené, vopred publikované všeobecné okruhy a preskúmavať ich spôsobilosť.Ďalej preberali aj to, či sa členovia súdnej rady, ktorí sa budú uchádzať o post sudcu na NSS SR, majú zúčastniť pri rozhodovaní súdnej rady počas celého výberového konania. Do výberového konania na NSS SR sa totiž možno prihlásia členky súdnej rady a sudkyne správneho kolégia najvyššieho súdu Elena Berthotyová a Petra Príbelská Členovia súdnej rady v utorok tiež schválili vymenovanie Petra Molitorisa do funkcie sudcu s pridelením na Krajský súd v Prešove, Radovana Turčíka s pridelením na Krajský súd v Košiciach, Martina Špaka s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves a Ivanu Mackovú ako hosťujúcu sudkyňu pre obvod Krajského súdu v Trenčíne. Štyroch kandidátov tak súdna rada predložila prezidentke SR Zuzane Čaputovej.