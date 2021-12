Finančná správa odpustí úrok z omeškania, daňovníci však musia splniť jednu povinnosť

Niekoľko možností doručenia

Oslobodený príjem z prevodu vlastníctva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.12.2021 (Webnoviny.sk) - Fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, majú do konca februára 2022 čas na to, aby podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie za roky 2016 až 2020 k dani z príjmov z predaja nehnuteľnosti.Finančná správa v tomto prípade upustí od uloženia sankcie za oneskorené zaplatenie dane alebo podanie daňového priznania. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.„Od vyrubenia úroku z omeškania upustí finančná správa v prípade, ak si daňovník splní povinnosť v období do 28. februára 2022 alebo dovtedy dostane odklad platenia dane či splátkový kalendár," informovala hovorkyňa.Daňové priznanie môžu daňovníci podať osobne na príslušnom daňovom úrade, poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky, ak majú vytvorený autorizovaný prístup na portál finančnej správy. E-formulár je zverejnený na stránke finančnej správy.V určitých prípadoch môže byť príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti od dane oslobodený. Vtedy nevzniká povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Ide o prípady, ak ste nehnuteľnosť vlastnili viac ako 5 rokov a nemali ste ju zaradenú v obchodnom majetku, zdedili ste ju po priamom predkovi alebo potomkovi a dohromady ste ju vlastnili aspoň päť rokov alebo ste ju darovali a nedosiahli žiadny príjem z prevodu vlastníctva.Môže ísť tiež o prípad, že nehnuteľnosť bola zaradená v obchodnom majetku, ale od jej vyradenia už uplynulo viac ako päť rokov alebo ste predali nehnuteľnosť vydanú vám ako oprávnenej osobe podľa reštitučných zákonov alebo zahrnutú do konkurznej podstaty.