Lavína vo Veľkej Fatre má ďalšiu obeť, po druhom skialpinistovi pátrali desiatky záchranárov

aktualizované 14. decembra, 15:33



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.12.2021 (Webnoviny.sk) -Pondelková lavína, ktorá spadla medzi Ostredkom a Krížnou smerom do Suchej doliny vo Veľkej Fatre, má druhú obeť. Mŕtve telo zasypaného skialpinistu našli v utorok horskí záchranári. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.Už v pondelok večer objavili horskí záchranári prvého z dvojice skialpinistov, u ktorého lekár skonštatoval smrť. Pre tmu záchrannú akciu následne prerušili„Dnes na mieste zasahovalo 32 profesionálnych záchranárov HZS so siedmimi psami z oblastných stredísk Veľká Fatra, Malá Fatra, Nízke Tatry, Západné Tatry a zo strediska lavínovej prevencie. Špecialista Strediska lavínovej prevencie pomocou detektora Recco, ktorý vysiela lúč rádiových vĺn, zasiahol predmet u zasypaného, ktorý odrazil vlnenie naspäť k detektoru. Pravdepodobne to boli kľúče od auta, alebo iná kovová časť výstroja zasypaného," uviedla HZS.Pomocou lavínových sond bolo miesto označené a následne záchranári telesné pozostatky vykopali z poldruhametrovej hĺbky. „V súčinnosti s Letkou Ministerstva vnútra SR ich transportovali na Donovaly, kde boli odovzdané obhliadajúcemu lekárovi a pohrebnej službe," dodala HZS.