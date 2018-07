Finančná správa podstatne zrýchlila proces autorizácie

Foto: Teraz.sk/ FS SR Foto: Teraz.sk/ FS SR

Bratislava 16. júla (TASR) - Fyzické osoby podnikatelia, ktoré konajú samy za seba, môžu využívať elektronické služby finančnej správy rýchlejšie. Kým doteraz trval proces autorizácie v priemere 3 pracovné dni, po zjednotení registrácie a autorizácie do jedného kroku vie finančná správa spraviť autorizáciu automaticky v priebehu pár minút. Týka sa to tých osôb, ktoré konajú samy seba. Toto uľahčenie sa tak dotkne najmä živnostníkov.Tento benefit je určený najmä daňovým subjektom, ktoré sa na elektronickú komunikáciu s finančnou správou registrujú prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo občianskeho preukazu s čipom (eID).V prípade dohody o elektronickom doručovaní je osobná návšteva úradu aj naďalej nevyhnutná, a to z dôvodu overenia údajov uvedených v registračnom formulári. Pri registrácii s KEP a eID sa totiž dokončenie registrácie a automatizovaná autorizácia spúšťa automaticky, pri ručnom vyplnení registračného formulára musí prísť subjekt na úrad, kde mu registrátor v systéme dokončí registráciu a až potom sa automatizovane spustí proces autorizácie. Aj v tomto prípade však už len na úrade pracovník potvrdí registráciu a systém subjekt zautorizuje automaticky.Predpokladom pre automatickú registráciu je zaškrtnutie políčka, ktoré je dostupné pri registrácii priamo v registračnom formulári.Finančná správa nasadila túto úpravu začiatkom júla ako súčasť prvej fázy redizajnu portálu finančnej správy. Cieľom opatrení je uľahčiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou fyzickým osobám podnikateľom, ktorým vznikla od 1. júla povinnosť komunikovať s finančnou správou už len elektronicky.TASR informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.