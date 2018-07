V 2. štvrťroku klesol počet konkurzov a reštrukturalizácií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júla (TASR) - V druhom štvrťroku 2018 bolo na Slovensku vyhlásených 68 konkurzov, čo v medziročnom porovnaní s druhým štvrťrokom 2017, v ktorom bolo vyhlásených 69 konkurzov, predstavuje mierny pokles. Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), s. r. o., ktorá prevádzkuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v období od apríla do konca júna 2018 súdy povolili iba dve reštrukturalizácie. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 15 reštrukturalizáciami to predstavuje medziročný pokles až o 86,67 %.hodnotí Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.V druhom štvrťroku 2018 bolo najviac konkurzov vyhlásených v odvetviach veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (22) a odborné, vedecké a technické činnosti (9). Reštrukturalizácie súdy povolili jednému priemyselnému podniku a jednému dlžníkovi podnikajúcemu vo veľkoobchode.Najviac konkurzov súdy v druhom štvrťroku 2018 vyhlásili v Košickom (14), v Bratislavskom (11) a v Prešovskom kraji (11), najmenej v Trnavskom (4) a v Žilinskom kraji (5). Obidve povolené reštrukturalizácie boli iba v Prešovskom kraji.Z hľadiska právnych foriem podnikateľských subjektov bolo v druhom štvrťroku 2018 až 66 konkurzov vyhlásených na majetok právnických osôb, čo predstavuje 97,06 % z ich celkového počtu.Z hľadiska počtu zamestnancov najväčšiu skupinu spomedzi právnických osôb s vyhláseným konkurzom predstavovali dlžníci bez zamestnancov (48,48 %). Najväčšími zamestnávateľmi boli spoločnosť Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs, s. r. o., z Vrbového, ktorá pred vyhlásením konkurzu vyrábala pletený a háčkovaný textil s 250 – 499 zamestnancami, a spoločnosť Elektrokarbon, a. s., z Topoľčian, ktorá pred vyhlásením konkurzu vyrábala elektrické zariadenia so 150 – 199 zamestnancami.TASR informovala spoločnosť CRIF SK.