Finančná správa predĺžila úradné hodiny call centra

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Koniec septembra nie je len termínom na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov, ale aj posledným termínom na vyžiadanie si vrátenia dane zo zahraničia či podania mesačných a štvrťročných priznaní k dani z pridanej hodnoty (DPH). Finančná správa (FS) SR preto až do konca mesiaca predĺžila úradné hodiny svojho call centra.Podľa hovorkyne FS Ivany Skokanovej bude v stredu call centrum k dispozícii do 19.00 h, pričom informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora bude dostupná až do polnoci. Vo štvrtok (26. 9.) a v piatok (27. 9.) bude call centrum poskytovať informácie k elektronickej komunikácii a technickú podporu do 19.00 h. V pondelok (30. 9.) sa budú môcť klienti finančnej správy dovolať na všetky voľby call centra až do polnoci.uviedla hovorkyňa.Koniec mesiaca je tiež posledným termínom na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018. Možnosť odložiť si podanie daňového priznania až o šesť mesiacov využilo 21.375 daňových subjektov, ktorí mali príjmy aj zo zahraničia.