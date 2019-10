Finančná správa propaguje eKasu aj plagátmi a emailovými správami

Na archívnej snímke motorové vozidlo Finančnej správy. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 4. októbra (TASR) - Finančná správa (FS) SR rozširuje komunikačné kanály na propagáciu eKasy. Na podateľniach a klientskych zónach daňových a colných úradov umiestňuje plagáty, na ktorých chatbot Taxana vyzýva podnikateľov na čo najskorší prechod na nový spôsob evidencie tržieb pokladnicami online pripojenými na systém FS. Nepripojeným podnikateľom bude zasielať aj softwarningové (priateľské) upozornenia, informovala v piatok FS.uviedla hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová. Prostredníctvom plagátov finančná správa vyzýva podnikateľov, aby nečakali a pripojili sa k systému eKasa. V tejto súvislosti spustí FS reklamnú kampaň aj na sociálnej sieti.FS bude zároveň počas októbra rozposielať nepripojeným podnikateľom upozornenie do elektronických schránok na portáli finančnej správy. Tie zašle približne 65.000 daňovým subjektom, u ktorých doteraz neeviduje ani jednu pripojenú virtuálnu či online registračnú pokladnicu, a to aj napriek tomu, že tieto subjekty podali žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, avšak pokladnica ešte pokladničné doklady nevydáva.Finančná správa chce aj týmito aktivitami docieliť, aby sa nepripojení podnikatelia do systému pripojili čo najskôr. Vyhnú sa tak podľa nej zbytočnému stresu v závere roka.dodala Skokanová. Aktuálne eviduje FS v systéme eKasa tržby už 130.080 pokladníc.