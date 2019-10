Ruskú novinárku zadržali v Iráne na základe podozrení zo špionáže

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 4. októbra (TASR) - Ruskú novinárku Juliju Juzikovú zadržali v Iráne na základe podozrení zo špionáže, informoval v piatok denník The Moscow Times na základe správ od jej rodiny a z médií.Juzikovej zmiznutie najskôr oznámila jej dcéra, podľa ktorej bola jej matka zatknutá "a súdny proces s ňou sa má uskutočniť v sobotu.Novinár Boris Vojcechovskij na Facebooku napísal, že Juzikovej hrozí trest odňatia slobody až do desiatich rokov za údajnú spoluprácu s izraelskými tajnými službami.povedal Vojcechovskij, ktorý je podľa The Moscow Times bývalým manželom zadržanej.dodal.Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Teheráne uviedlo, že je o zadržaní Juzikovej informované a pracuje na riešení situácie.Juziková v minulosti pracovala v Teheráne ako korešpondentka a nedávno sa tam vrátila na základe pozvania.