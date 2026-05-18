18. mája 2026
Finančná správa rozhodla o zrušení rozhodnutia o pokute 1 500 eur pre malú prevádzku langošárne v Kvetoslavove
Oznámil to prezident finančnej správy Jozef Kiss. Finančná správa podnikateľovi pokutu vráti.
Prezident zopakoval, že kontrolóri postupovali len v rámci zákona a taká bola aj pokuta. Oznámil, že sa chcel dnes predajcovi Antonovi Pašekovi osobne ospravedlniť, avšak zistil, že dnes má prevádzku zatvorenú. Zároveň sa ospravedlnil zamestnancom finančnej správy, za to že boli vystavení vyhrážkam, hoci si plnili zákonné povinnosti. Svoje ospravedlnenie adresoval aj podnikateľom za nejednoznačnú legislatívu.
V kontrole prevádzky predajcu langošov už nebudú pokračovať. Pri kontrole zistila finančná správa procesné pochybenia. V rozhodnutí bol nesúlad medzi zápisnicou a protokolom. Daniari budú iniciovať zmenu nejednoznačnej legislatívy a neproporcionality pokút podľa závažnosti porušenia zákona.
„Budeme kontrolovať závažné pochybenia pri evidencii tržieb,“ povedal Kiss. Za formálne chyby by mali byť v zákone o evidencii tržieb pokuty maximálne v stovkách eur. Pokutovanie chýb v diakritike a interpunkčných znamienkach by malo zo zákona vypadnúť.
Kontext:
Pokutu dal majiteľovi prevádzky Colný úrad Trnava 4. mája za to, že bloček nemal interpunkčné znamienko. Na doklade však chýbala diakritika – mäkčeň na písmene s. Advokátka prevádzky Ľubica Reisz Kňazeová na Facebooku zverejnila oficiálne rozhodnutie o uložení pokuty, z ktorého bolo jasné, že pokuta je len za formálnu chybu. Navyše, táto gramatická chyby bola odstránená počas kontroly. V piatok podala voči rozhodnutiu odvolanie.
Pokuta rozbehla obrovskú vlnu solidarity verejnosti. Pokuta za mäkčeň sa napokon stala aj premiérskou témou. „Je to nezmysel dať niekomu pokutu za to, že nemal nejaký mäkčeň,“ uviedol premiér Robert Fico v Handlovej. Postup pri kontrole označil za šikanu a zároveň vyzval finančnú správu, aby sa podnikateľovi ospravedlnila.
Finančná správa v predchádzajúcom stanovisku odmietla interpretáciu, že kontrolóri dali pokutu iba za diakritiku. Vedenie deklarovalo, že výška pokuty 1 500 eur nie je svojvôľou kontrolórov, ale ide o minimálnu zákonom stanovenú sadzbu pre daný typ porušenia, ktorú museli udeliť.
Finančná správa tvrdila, že prípad je širší a týka sa viacerých porušení zákona pričom hovorila „o vážnych indíciách porušenia zákona o DPH, nesprávnej klasifikácii tovarov a služieb do príslušných sadzieb DPH.“ Podľa Kissa pracovníci finančnej správy konali v súlade so zákonom. Povedal, že bude iniciovať zmenu zákona, aby boli pravidlá pre drobných podnikateľov flexibilnejšie a zrozumiteľnejšie.
Na zmenu zákona vyzvala aj opozičná SaS. Podľa poslanca Mariána Viskupiča štát šikanuje malých podnikateľov. Viskupič kritizuje vládu za to, že pokuty pre podnikateľov od januára zvyšovala. Je podľa neho absurdné, že vláda znížila tresty pri veľkej korupcii a zároveň zvýšila pokuty za administratívne pochybenia.
Poslanec SaS Alojz Hlina poznamenal, že daňové kontroly sú potrebné, no tresty majú byť primerané. Pokutu vo výške 1 500 eur za chýbajúci mäkčeň na bločku označil za „blbosť“. Minimálnu výšku pokuty za chyby v diakritike na bločku považuje za chybu zákonodarcu, teda súčasnej koalície.
